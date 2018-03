Rhein-Neckar. (kaz) Es sind Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen - die ausgesprochen unangenehm sein können. Bauchschmerzen, ein so genannter "Blähbauch", Verdauungsprobleme, "Winde" oder Durchfall: All das deutet auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hin. Ausgelöst wird diese meist durch eine so genannte Zöliakie, eine chronische Erkrankung des Dünndarms, die auf einer Überempfindlichkeit gegen Gluten beruht - oder durch eine Laktoseintoleranz, eine Unverträglichkeit von Milch und Milchprodukten. Von beiden sind immer mehr Menschen betroffen und müssen deswegen behandelt werden, wie aus einer neuen Erhebung der AOK Baden-Württemberg unter ihren Mitgliedern hervorgeht.

Nach der jetzt vorliegenden Statistik steigt die Anzahl der Erkrankten, die unter Nahrungsmittelunverträglichkeit leiden, bis zum jungen Erwachsenenalter kontinuierlich an. Dies gilt sowohl für Zöliakie als auch für die Laktoseintoleranz. Immerhin 0,13 Prozent aller bei der AOK Baden-Württemberg Versicherten waren 2016 wegen Zöliakie in ambulanter oder stationärer Behandlung - darunter deutlich mehr Frauen als Männer. Bis zur Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen steigen die Erkrankungszahlen dabei merklich an. Bei der Altersgruppe der 45- bis 49-Jährigen bleiben sie stabil; danach sind die Zahlen wieder leicht rückläufig.

Hintergrund Laktoseintoleranz und Zöliakie Menschen mit einer Laktoseintoleranz können den milcheigenen Zucker Laktose nicht abbauen und deshalb nicht verdauen. Die Betroffenen haben einen Mangel an dem Enzym Laktase, das den Zucker eigentlich aufspaltet. Schätzungen zufolge sind in Deutschland zehn bis 20 Prozent der Menschen betroffen. Bei schweren Formen der Laktoseunverträglichkeit lösen schon geringe Mengen des Milchzuckers Beschwerden aus. Betroffene sollten daher die Zutatenliste genau studieren. Denn auch Produkte wie Brot, Streichwurst oder Gemüsekonserven können Laktose enthalten. Bei einer Laktoseunverträglichkeit ist es besonders wichtig, auch ohne Milch und Co. noch ausreichend Kalzium aufzunehmen. Pflanzlichen Milchersatz-Getränken wie Soja- oder Mandelmilch werde häufig extra Kalzium zugesetzt, erklären Experten. Aber auch grünes Gemüse, Wildkräuter oder Nüsse und Samen sind gute Kalzium-Lieferanten. Wer die Diagnose Zöliakie bekommt, sollte vor allem in der ersten Zeit eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen. Denn das Klebereiweiß Gluten steckt nicht nur in Getreidesorten wie Weizen, Gerste, Roggen und Dinkel und daraus hergestellten Lebensmitteln. Sondern zum Beispiel auch in gebundenen Soßen, Suppen oder Gewürzmischungen kann Gluten enthalten sein. Denn Gluten verbindet etwa Fett und Wasser und ist ein guter Trägerstoff etwa für Aromen. In der Ernährungsberatung lernt man außerdem, wie man glutenhaltige Lebensmittel ersetzen kann, so dass dennoch eine ausgewogene Ernährung möglich ist. lsw

Die Statistik belegt zudem, dass Frauen auch über alle Altersgruppen hinweg deutlich häufiger von Zöliakie betroffen sind als Männer. Ganz ähnlich verhält sich dies bei Laktoseintoleranz. Immerhin mehr als 0,8 Prozent der AOK-Versicherten in Baden-Württemberg waren deshalb im zurückliegenden Jahr in Behandlung. Dies waren über 24.400 Frauen und über 9500 Männer - was zeigt, dass auch hier Frauen deutlich öfter betroffen sind als Männer. Ansonsten weist die Statistik in der Altersgruppe der 20 bis 24-Jährigen kontinuierlich ansteigende Zahlen aus, die danach relativ konstant bleiben - und erst ab der Altersgruppe der über 65-Jährigen wieder sinken.

Der Blick auf die absoluten Erkrankungszahlen zeigt, dass Nahrungsmittelunverträglichkeit auch im unmittelbaren Bereich der AOK im Rhein-Neckar-Kreis auf dem Vormarsch ist. Zwischen 2012 und 2016 stieg die Zahl der in diesem Bereich an Zöliakie erkrankten Mitglieder von 114 auf 190 an. Unter den Betroffenen waren deutlich mehr Frauen als Männer, wobei sich der Anstieg grob gerechnet bei beiden im betroffenen Zeitraum in etwa verdoppelte: Bei den Frauen stiegen die Zahlen von 2012 bis 2016 von 85 auf 135 an; bei den Männern von 29 auf 55.

Auch die Zahl der Erkrankungen an Laktoseintoleranz ging in den zurückliegenden Jahren im Rhein-Neckar-Kreis deutlich nach oben: von 723 im Jahr 2012 auf 1100 im Jahr 2016. Unter ihnen waren im zurückliegenden Jahr 776 Frauen und damit mehr als doppelt so viele wie Männer (324).

Die AOK weist explizit darauf hin, dass eine unentdeckte Zöliakie gerade bei Kindern stark negative Folgen hat für deren Gesundheit und Entwicklung. Betroffene Kinder sind tendenziell leichter und kleiner und weisen eine geringere Knochendichte auf als gesunde Jungen und Mädchen. Besonders bedenklich ist, dass auf jedes Kind, bei dem die Krankheit diagnostiziert wurde, zehn bis elf andere kommen, bei denen Zöliakie noch nicht erkannt wurde. Eine Laktoseintoleranz ist bei Kindern unter fünf Jahren relativ selten. Meist entwickelt sich diese erst im Jugend- oder Erwachsenenalter. Die Erkrankung kann nicht geheilt werden. Mit einer angepassten Ernährung ist es jedoch möglich, beschwerdefrei zu leben. Milchprodukte sind für eine ausgewogene Ernährung nicht unbedingt notwendig. Betroffene sollten jedoch darauf achten, dass sie ausreichend Kalzium zu sich nehmen.