Von Stefan Kern

Schwetzingen. Die Corona-Pandemie bereitet vielen Branchen zunehmend Sorgen. Gerade dem Medikamentenmarkt mit den Apotheken an vorderster Front setzt das Virus zu. Doch der Inhaber der Schwetzinger Oststadt-Apotheke, Rogério Keil (59), und sein Mitarbeiter Sascha Wächter (29) sind der Meinung, das Virus decke nur jene Schwächen des Gesundheitssystems auf, die vorher schon da waren. Ein System, das lange durch politische Entscheidungen und die Ausrichtung auf immer billigere Ware geschwächt worden sei. Mit der RNZ haben die beiden Apotheker über ihre Sorgen gesprochen. Und darüber, was sie sich für die Pharma-Branche wünschen.

Herr Keil, Herr Wächter, wie funktioniert der Medikamentenmarkt?

Keil: Klar ist, dass keine Apotheke alle Medikamente vorrätig halten kann. Dazu gibt es einfach viel zu viele, bedingt vor allem durch die zahlreichen Nachahmerpräparate (Generika). Apotheken bestellen bei einem pharmazeutischen Großhändler, welcher die Funktion eines Vollsortimenters innehat. Dieser beliefert dann die jeweiligen Apotheken mehrmals täglich.

Und wie werden die Preise der Medikamente bestimmt?

Wächter: Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Medikamenten. Solche für die man ein Rezept braucht und solche, für die man keins braucht. Letztere sind im Preis grundsätzlich frei gestaltbar. Bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten ist der Preis in allen Apotheken deutschlandweit gleich. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung und kein Preiskampf, bei dem die Großen gewinnen und die Kleinen verlieren. Schwierig wird das Ganze aber dadurch, dass die Preise gedeckelt sind. Der Hersteller hat also keine Möglichkeit, den Preis nach oben anzupassen. Und das heißt, wenn die Produktion beispielsweise durch die immensen Lohnsteigerungen in China teurer wird, verhindert der Hersteller Verluste, indem er die Produktion aussetzt. Kein Unternehmen der Welt kann mit Verlust produzieren.

Wie sah denn die Situation vor der Corona-Pandemie aus?

Keil: Der Wandel währt schon lange. Geprägt von der Abwendung der Lagerwirtschaft hin zur Lieferkettenwirtschaft, konzentriert sich die Herstellung nur noch auf wenige Standorte – vor allem in Asien. Die Auslagerung von Kapazitäten und Know-how ins Ausland führt natürlich ein Stück weit zu Kontrollverlust. Zugleich werden die Verwaltungs-, Dokumentations- und Tätigkeitsvorschriften laufend verschärft, was immer mehr Personal bindet und von ihren eigentlichen Aufgaben fernhält.

Was bedeutet das Coronavirus für Sie als Apotheker?

Keil: Das Virus deckt gnadenlos die Schwächen des Gesundheitssystems auf. Der Nachschub an Rohstoffen wie Ibuprofen und deren Zubereitung geht dramatisch zurück aufgrund von Grenzschließungen in Indien und China, oder des Ausfalls von Herstellungskapazitäten in diesen Ländern durch direkte oder indirekte Folgen der Pandemie. Deutschland selbst hat zurzeit nicht die Kapazitäten, diesen Produktionsausfall zu kompensieren. Das Virus selbst verschärft die Situation, ist aber dafür nicht verantwortlich.

Wer denn dann?

Wächter: Die Lieferprobleme nehmen seit Jahren kontinuierlich zu. Als ich angefangen habe, während des Studiums 2015 in der Apotheke zu jobben, hatte unsere Engpassliste maximal 40 Artikel. Mittlerweile kommen Sie selbst durch maximales Engagement bei der Warenbeschaffung und Suche nach Alternativen nicht unter 160 Artikel. Das Virus forciert die Schwierigkeiten nur, es wirkt als Brandbeschleuniger. Gebrannt hat es aber vorher schon. Die Ursachen liegen vor allem in der gesetzlichen Kappung der Bepreisung für verschreibungspflichtige Standardarzneimittel. Da gibt es seit zehn Jahren aufgrund eines Preismoratoriums faktisch keine Möglichkeit für die Hersteller, die Preise anzuheben. Dass da Produktions- und Lagerkapazitäten reduziert wurden, ist nur logisch.

Und wer trägt Ihrer Meinung nach Schuld an dieser Situation?

Keil: Verantwortlich sind wir alle. Der Kostendruck auf das Gesundheitswesen nimmt von allen Seiten immer mehr zu. Wir werden immer älter, aber auch allgemein treten unabhängig vom Alter vermehrt Stoffwechselerkrankungen durch den "westlichen Lebensstil" oder psychosomatische Erkrankungen durch vermehrten gesellschaftlichen Druck auf. Dieser Kostendruck wird weitergegeben und führt zu Produktionsverlagerungen in "Billiglohnländer". Wir alle wollen immer billiger und zahlen dafür dann eben einen Preis.

Das heißt, die Verbraucher haben durch ihr Verhalten wesentlich zu dieser Situation beigetragen?

Wächter: Man tendiert gerne dazu, die Politik verantwortlich zu machen. Das greift zu kurz. Wir sehen auch beim Endverbraucher eine Sparneigung, die die Politik wiederum antreibt. Es gibt bestimmte Bereiche in der Daseinsfürsorge, die nicht zusammengespart werden sollten, und das gilt für uns alle. Ein Euro für eine Packung Paracetamol geht nicht. Es gibt eine zunehmende Differenz im Verständnis zwischen Preis und tatsächlichem Wert. Ich erinnere auch an die Unkenrufe vor wenigen Monaten, dass man die Hälfte der Krankenhäuser schließen müsse, um eine qualitativ hochwertigere Versorgung zu bekommen. Jetzt sind wir froh, dass wir mehr Intensivbetten pro Einwohner haben als andere Länder. Dort wurde versucht, auf Kosten der Versorgungsbreite an Qualität zu gewinnen. Man kann bestimmte Krankenhäuser auch besser ausstatten, ohne dass man dafür andere komplett schließt. Das Eine hat nur dann mit dem Anderen zu tun, wenn man nicht mehr Geld in die Hand nehmen will. Ich hoffe auf diese Erkenntnis und auf die zunehmende Tendenz zur Nachhaltigkeit und Bereitschaft, höhere Preise zu bezahlen, wenn Umwelt und Mensch profitieren.

Wie weit darf denn die Globalisierung des Medikamentenmarkts gehen?

Wächter: Ganz klar nicht so weit wie sie jetzt gegangen ist. Wir sind so abhängig von China, dass die nur mit den Fingern schnippen müssten und bei uns gingen die Lichter aus. In Indien wurde erst vor Kurzem ein Exportstopp für ein wichtiges Mittel gegen Diabetes verhängt. Zwei Wochen später gibt es bei uns nichts mehr zu kaufen. Die Arzneimittelversorgung steht in Deutschland in Teilen auf Messers Schneide. Es muss gegengesteuert werden und zwar durch Anreize, wieder in Deutschland zu produzieren. Und dabei ist klar, dass wir um eine Erhöhung der Ausgaben für Arzneimittel nicht herumkommen. Der Produktionsstandort Deutschland ist teurer als der Standort China oder Indien. Aus fachlicher Sicht sollten lebensnotwendige Arzneimittel wie Antibiotika und Fiebersenker, definitiv hier produziert werden.

Was sollte der Staat dagegen tun?

Keil: Man kann nicht alles dem Markt überlassen. Die Corona-Pandemie zeigt, dass es nach dem Auftreten von SARS-1 im Jahr 2003 wohl klüger gewesen wäre, der Staat hätte hier in die Grundlagenforschung investiert. Vielleicht hätten wir dann in Bezug auf Covid-19 eine bessere Ausgangsposition gehabt. Ein Steuerungsinstrument hat der Staat schon eingesetzt: die staatliche verordnete Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Gewährleistet sie doch in ganz Deutschland den Zugang zu verschreibungspflichtigen Medikamenten zu gleichen Preisen. Es gibt also auch bei einer Verknappung keine Preissprünge wie in anderen Ländern. Leider denkt der Staat gerade über die Aufhebung der Preisbindung nach. Im Wettbewerb sollen diese Preise weiter fallen. Das wäre ein fatales Zeichen. Viel eher sollte darüber nachgedacht werden, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben anstatt 19 Prozent einzuführen. Die 19 Prozent verteuern unnötig die Medikamente und belasten dadurch auch verstärkt die gesetzlichen Krankenkassen. Der Staat steht in der Wertschöpfungskette nach dem Hersteller an zweiter Stelle.

Wächter: Staatliche Intervention kann helfen. Doch derzeit greift der Staat in Sachen marktwirtschaftlicher Logik zu stark ein. Wenn Unternehmen Preise nicht erhöhen dürfen, wandern sie ab in Billiglohnländer und fahren ihre Forschungsinvestitionen herunter. Das passiert gerade bei den Antibiotika, dabei wäre es dort dringend nötig. Die Resistenzen nehmen weltweit massiv zu. Wenn wir uns heute über Corona Sorgen machen, müssen wir auch an Morgen denken. Denn superresistente Bakterien warten auf ihre Chance. Wenn der Staat schon regulieren möchte, dann bitte durch Anreize, nicht durch Abschreckung. Strafzahlungen wie sie jetzt gefordert werden, weil ein Unternehmen nicht liefern kann, sind in der Logik unverständlich. Denn wer bestraft wird, setzt im schlechtesten Fall die Vermarktung für die Zukunft komplett aus. Und das wäre das Schlimmste.