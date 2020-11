Schwetzingen. (RNZ/mare) Es wird nun doch kein Antigen-Schnelltest-Center in Schwetzingen geben. Wie die Betreiber mitteilen, haben sie die Pläne ad acta gelegt, nachdem Bürgermeister Matthias Steffan das Konzept öffentlich kritisiert und als noch nicht genehmigungsfähig bezeichnet hatte.

"So ist keine lösungsorientierte und professionelle Zusammenarbeit möglich", heißt es in einer Pressemitteilung des Schnelltest-Centers. Man wolle sich nun auf andere Standorte konzentrieren und auch rechtliche Schritte "gegen rufschädigende Falschbehauptungen" vorbehalten.

In der vergangenen Woche waren die Pläne bekannt geworden, am Samstag hätte das Center öffnen sollen. Einen Tag vor dem Startschuss untersagte die Stadt aber wegen bau- und nutzungsrechtlicher Bedenken die Nutzung.

Nach Angaben des Betreibers hätten sich bereits viele Menschen angemelde. Ob es jetzt andere Standorte in der Region geben wird, ließen die Betreiber zunächst offen.

Update: Montag, 30. November 2020, 14.46 Uhr

Schwetzingen untersagt Öffnung des Corona-Schnelltest-Centers

Schwetzingen. (RNZ/mare) Die Stadt Schwetzingen hat die für Samstag geplante Eröffnung des Antigen-Schnelltest-Centers Rhein-Neckar untersagt. Es sind noch letzte bau- und nutzungsrechtliche Hürden zu nehmen, teilt der Betreiber mit. "Wir arbeiten sehr konstruktiv mit der Stadt an einer Lösung. Die Eröffnung am Samstag verschiebt sich daher", sagt Betreiber Jonas Seidel, Inhaber der SI Trading GmbH.

Update: Freitag, 27. November 2020, 12.51 Uhr

Schwetzingen. (RNZ) In der Duisburger Straße 9 eröffnet am Samstag, 28. November, um 9 Uhr das Corona-Schnelltest-Center Rhein-Neckar. Das teilt die Firma SI Trading aus Mannheim mit.

Dort, wo normalerweise Hochzeiten und andere unvergessliche Events stattfinden, bietet medizinisches Fachpersonal unter der Leitung von Lennart Thilmann (Mannheim) symptomfreien Menschen zugelassene Covid-19 Schnelltests unter Hygienebedingungen und bei Einhaltung aller Datenschutzvorgaben.

>>> Das müssen Sie über Antigen-Schnelltests wissen <<<

Der Rhein-Neckar-Kreis betont auf RNZ-Nachfrage, dass die Schwetzinger Einrichtung keine Einrichtung des Rhein-Neckar-Kreises ist und in keiner geschäftlichen Verbindung mit dem Gesundheitsamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis steht. Positive Corona-Schnelltests seinen aber ein Indiz für eine mögliche Infektion mit Sars-CoV-2. Ein positives Schnelltest-Ergebnis muss laut Bundesgesundheitsministerium aber immer durch eine PCR-Testung bestätigt werden. Darauf weist auch das baden-württembergische Sozialministerium hin, diese Tests seien die validesten und aussagekräftigsten. Eine Sprecherin betont aber: "Es steht Herrn Dr. Thilmann frei, ärztliche Leistungen, dazu zählen auch Testungen nach der Testverordnung des Bundes, zu erbringen und abzurechnen. Schnelltests können ein geeignetes Mittel sein, um zügig ein Testergebnis zu erhalten."

Der Test in Schwetzingen nun wird ausschließlich per Rachenabstrich durchgeführt, die Auswertung dauert etwa 15 Minuten. "Dank unserer großen Kapazitäten können wir auch in der Vorweihnachtszeit mehrere Personen parallel testen, beispielsweise Familien. Eine Anmeldung vorab ist deshalb auch nicht erforderlich", so Thilmann, der sich mit seinem Team sicher ist, "dass das Corona-Schnelltest-Center Rhein-Neckar mit seinem diagnostischen Testangebot einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen das Virus leisten kann."

Der Facharzt für Neurologie weiter: "Gut möglich, dass Weihnachten bei Oma und Opa nur mit einem negativen Schnelltest möglich ist." Der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassene Antigentest funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie ein Schwangerschaftstest. Dazu wird eine Probe von einem Rachenabstrich auf einen Teststreifen gegeben. Falls das Sars-CoV-2 Virus in der Probe enthalten ist, reagieren die Eiweißbestandteile des Virus mit dem Teststreifen. Dieser verfärbt sich. Es kommt zu einem positiven Ergebnis. Verfärbt er sich nicht, ist das Ergebnis negativ.

Die Testung ist ab 49 Euro pro Person zu haben.

Info: Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, 12 bis 20 Uhr und Samstag, 9 bis 15 Uhr. Sonntags ist das Zentrum geschlossen. Terminvereinbarung außerhalb der Öffnungszeiten für Unternehmen, Gruppen und Lehrkräfte unter der E-Mail testcenter@si-trading.de. Mehr Informationen unter www.schnelltest-rhein-neckar.de oder unter der Nummer 0621/76221628 (Bandansage).

Update: Montag, 23. November 2020, 16.32 Uhr