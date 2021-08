Rhein-Neckar-Kreis/Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Am kommenden Freitag, 3. September, kontrolliert die Süwag-Netztochter "Syna" das Hochspannungsnetz in den Landkreisen Heilbronn, Neckar-Odenwald, Rhein-Neckar und Odenwaldkreis aus der Luft. Das teilte das Unternehmen mit. Es handelt sich dabei um eine kurzfristige Sonderkontrolle nach den starken Gewittern und Unwettern in den letzten Wochen.

Um den Zustand des Netzes zu überprüfen, fliegen die Netzexperten mit dem Helikopter die Trasse Meter für Meter ab. Sie fliegen dabei so nah wie möglich an die Freileitung heran und nehmen jedes Detail genau unter die Lupe: Sind Leitungen beschädigt? Wird der Sicherheitsabstand zu Bäumen eingehalten? Jede Beobachtung wird festgehalten, damit die Situation zeitnah bewertet werden kann und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können.

Die Flüge werden voraussichtlich mehrere Stunden dauern und die 110.000-Volt-Leitungen werden dafür nicht abgeschaltet, sondern stehen voll unter Strom.