Weinheim/Duisburg. (web) Nachdem sich am Pfingstwochenende Jugendfußballer aus Deutschland und Frankreich in Weinheim geprügelt hatten, ist der Turn- und Rasensportverein (TuRa) Duisburg jetzt an die Öffentlichkeit gegangen. In diesem Zuge räumt der Jugendleiter des Vereins, Christian Osinski, ein Fehlverhalten einzelner Spieler ein.

Die Provokationen und die ersten Faustschläge seien jedoch von der anderen Seite ausgegangen. Zunächst sei ein Elfmeter für die TuRa-Mannschaft gepfiffen worden. Bei der Ausführung seien Spieler der französischen Mannschaft aus Custines in den Strafraum gelaufen, der Elfer musste wiederholt werden. "Der zweite Strafstoß wurde verschossen, danach provozierten die französischen Spieler durch arrogantes Auftreten." Dabei sei es zur ersten Handgreiflichkeit gekommen, die von einem Franzosen ausgegangen sei. Zunächst hätten Betreuer die Situation entschärfen können.

Doch dann sei es an der Seitenlinie zu Auseinandersetzungen zwischen dem französischen Trainer und einem TuRa-Spieler gekommen. "Ergebnis war, dass dieser Trainer unseren Spieler ins Gesicht schlug." Duisburger Betreuer hätten den Trainer schützen müssen, "da sein Angriff bei den Mitspielern eine heftige Gegenreaktion provoziert hatte". Und: "Das Auftreten der Mannschaft aus Custines in einer anderen Altersklasse war zuvor bereits Gegenstand einer Beschwerde." Aus TuRa-Sicht gingen Polizei und Schiedsrichter einseitig gegen die Duisburger vor. Der Unparteiische habe sich über "typisches" Verhalten "türkischer" Teams ausgelassen. Außerdem sei der Trainer des TuRa-Teams nicht an der Prügelei beteiligt gewesen.