Auch die „alla hopp!“-Anlage in Schwetzingen liegt verwaist da. Die Stadtverwaltung schloss diese schon am 16. Dezember. Laut einer Sprecherin „ein drastischer Schritt“. Doch eine Kontrolle der Corona-Regeln war bei großem Andrang nicht mehr möglich. Foto: Lenhardt

Heidelberg.(cab/stk/rüb/cba) Gerade bei schönem Wetter sind die "Alla Hopp!"-Anlagen in der Region ein besonders beliebtes Ausflugsziel – vor allem für die ganze Familie. Doch in Zeiten von Masken, Abstand und Infektionsgefahr bergen die Bewegungsparcours Risiken, und für die Behörden ist es schwer, die Coronamaßnahmen durchzusetzen. Viele Kommunen haben schon früh reagiert und ihre Anlagen geschlossen. Sinsheim, Buchen und Schwarzach sahen sich nach dem Ansturm des vergangenen Wochenendes zum Handeln gezwungen. Hemsbach an der Bergstraße und Meckesheim lassen trotzdem auf. Die RNZ fragte nach.

Entstanden sind die "Alla Hopp!"-Anlagen auf Initiative der Dietmar-Hopp-Stiftung. Von 2014 und 2017 beschenkte sie 19 Kommunen – vom pfälzischen Ilbesheim im Westen bis Ravenstein am östlichen Eck des Neckar-Odenwald-Kreises – mit den Orten der Begegnung und Bewegung. Die Stiftung kümmerte sich um den Bau, die Städte und Gemeinden betreiben die Anlagen seitdem.

Aus dem Heidelberger Rathaus hieß es, aufgrund der Erfahrungen nach der Wiedereröffnung im Frühsommer des vergangenen Jahres sei die Anlage zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit dem 4. November 2020 wieder geschlossen. Auch Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz teilte "kurz und knapp" mit, seit Mitte November sei dicht – "aus genau den gleichen Gründen wie in Sinsheim."

In Schwetzingen entschied man sich ab Mitte November zur Schließung zunächst nur an Wochenenden. Die komplette Sperrung gilt seit 16. Dezember. Ein "drastischer Schritt", wie Stadtsprecherin Andrea Baisch zugab. Doch gerade an sonnigen Tagen seien zu viele Besucher gekommen – auch von auswärts. "Da konnte kein Abstand mehr gehalten oder kontrolliert werden." Die Schließung gelte zunächst bis 7. März. Dabei orientiere sich die Stadt an der Coronaverordnung des Landes. In Ketsch sagte Bürgermeister Jürgen Kappenstein, die Anlage sei schon seit "Wochen und Monaten" zu wegen der Pandemie und der hohen Ansteckungsgefahr: "Ich freue mich, dass nun auch andere, vor allen Dingen größere Städte unserer Entscheidung folgen."

Sinsheims "Alla Hopp!"-Anlage hatten am Wochenende Hunderte für Spiel und Spaß aufgesucht. "Es war am Sonntag wirklich rappelvoll", wie ein Augenzeuge sagte. Kontaktbeschränkungen wurden oft missachtet, und die Ordnungskräfte der Stadt sowie Polizisten hatten alle Hände voll zu tun. Oberbürgermeister Jörg Albrecht zog noch am Sonntagnachmittag die Konsequenzen – vor dem Hintergrund einer hohen Inzidenz und aus Sorge, Coronamutationen könnten sich schnell verbreiten. In einer RNZ-Umfrage zeigten viele Bürger Verständnis, zumal ja auch alles andere, wie Geschäfte oder Restaurants, zu sei. Eine Mutter fand es aber auch "unglaublich". Endlich habe man doch wieder glückliche Kinder gesehen. Vor allem sie müssten unter allem leiden.

Das weiß auch Buchens Bürgermeister Roland Burger. Doch auch er sah sich nach dem jüngsten Andrang zum Handeln gezwungen, zumal ständige Kontrollen zu aufwändig und teuer wären. Außerdem will Burger unbedingt vermeiden, dass die Anlage eines Tages zwangsgeräumt werden muss. Ihm genügt jetzt aber die Schließung an Wochenenden. Auch unter der Woche wäre übertrieben, sagte er jüngst im Gemeinderat. Schilder sollen aufgestellt werden, die auf die neue Allgemeinverfügung hinweisen, die auch in Buchen bis 7. März gilt. In Schwarzach hat man sich im Rathaus ebenfalls Gedanken um die "alla hopp!"-Anlage gemacht.

Auch hier ist sie beliebt, auch hier kamen am Wochenende viele Menschen. "Wir werden wie die Stadt Buchen unseren ’Alla Hopp!’-Spielplatz am Wochenende schließen", sagte Bürgermeister Mathias Haas. Es sei "einfach nicht verantwortbar", so das Gemeindeoberhaupt. "Und ich glaube, die Leute haben es leichter, wenn es geschlossen ist. So müssen sie keine Diskussionen mit ihren Kindern führen." Denn jeder interpretiere die Corona-Regeln ein bisschen anders. Manch einer halte sich besser, mancher schlechter daran. "Natürlich fällt es mir schwer, eine solche Entscheidung zu treffen", so Haas. "Aber ich hoffe, dass bald wieder bessere Zeiten kommen."

Auf die will man in Meckesheim und Hemsbach nicht erst warten. Meckesheims Bürgermeister Maik Brandt sagte auf RNZ-Anfrage: "Ich sehe das letzte Wochenende generell nicht als repräsentativ an." Sicherlich seien die frühlingshaften Temperaturen nach einer längeren Kälteperiode ausschlaggebend für den starken Andrang gewesen. Außerdem dürfte gerade das Ende der Faschingsferien, in denen viele Eltern Urlaub gehabt hätten, die Ausflügler angelockt haben.

Am Wochenende seien mehrere Hundert Besucher auf der Meckesheimer Anlage gewesen, am Montag dagegen lediglich 20 und am frühen Dienstagnachmittag "ein gutes Dutzend". Insofern, so Brandt, habe sich die Lage entspannt. Also sollen "alle Generationen weiterhin die Möglichkeit haben", die Anlage zu nutzen. Der Bürgermeister wies dabei auch auf unterschiedliche Ausgangslagen hin: "Während in Meckesheim aktuell sieben Personen als infiziert gelten, sind es in Sinsheim derzeit 143 Personen", sagte Brandt am Dienstag.

Die Einhaltung der aktuellen Vorschriften werde auf der Anlage vom Ordnungsamt beobachtet und vom Polizeivollzugsdienst überwacht. "Eine völlige Kontrolle kann und wird es aber nicht geben. Wir appellieren an die Vernunft der Besucher und hoffen auf eigenverantwortliches Handeln zum Wohle aller Besucher. Solange bleibt die Anlage geöffnet."

Ähnlich argumentierte Jürgen Kirchner, der Bürgermeister von Hemsbach, wo die größte "Alla Hopp!"-Anlage gebaut wurde. Nicht nur hier sei am Wochenende viel Betrieb gewesen, sagte Kirchner, sondern auch im Wald, in den Feldern und rund um den Wiesensee. Auf der Anlage selbst hätten sich laut Polizei am Wochenende zwischen 400 und 500 Besucher aufgehalten; erlaubt seien bis zu 600.

Er hoffe wirklich nicht, die Anlage irgendwann doch noch schließen zu müssen. "Denn ich bin der Meinung, dass man den Menschen solche Plätze, gerade in dieser Pandemiezeit, nicht vorenthalten darf. Nicht jeder hat zu Hause einen Garten oder ausreichend Platz, damit die Kinder spielen können. Und gerade die Kinder leiden unter der Pandemie und dem Lockdown mit am meisten", sagte Kirchner und dürfte der Sinsheimer Mutter aus der Seele gesprochen haben.

Was die Corona-Regeln angehe, so der Hemsbacher Bürgermeister, sei man neben den behördlichen Kontrollen auf "die Einsicht und die Rücksicht" der Besucher angewiesen. Sollten die Corona-Regeln nicht eingehalten und deshalb das Ansteckungsrisiko zu groß werden, "müssen auch wir das Schließen der Anlage in Betracht ziehen", sagte Kirchner. "Letztendlich haben es die Besucher mit ihrem Verhalten selbst in der Hand, ob die Anlage geöffnet bleibt."