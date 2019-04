Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Warum spricht man im Deutschen eigentlich von "blau sein", wenn einer betrunken ist, wo andere Sprachen dafür ein schlichtes "grau" verwenden, wie etwa im Französischen? Was hat es mit dem "blauen Wunder erleben" auf sich und woher kommt der "blaue Montag" und die "blaue Stunde"? Alles erklärbar, sagt Dietmar Schuth. Der Mann muss es wissen; er ist so etwas wie der Experte für alles Blaue. Vor anderthalb Jahren eröffnete er in der Schwetzinger Hebelstraße 2 sein "Museum Blau", das an diesem Wochenende die Winterpause beendet und wieder Besucher einlädt.

Das Blau-Virus hat ihn sehr viel früher infiziert. Schon 1990, als im Heidelberger Kunstverein "Blau - Farbe der Ferne" vorbereitet wurde, war Dietmar Schuth beteiligt und ließ sich vom Reiz des Blauen anstecken. "Seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen." Die Ausstellung hatte damals 125.000 Besucher, was Rekord bedeutete.

Keine Farbe lässt mehr Interpretationsspielraum zu: Von Blau sagt man, dass es beruhigend und entspannend wirke, man assoziiert es mit strahlendem Himmel und dem weiten Meer. Es sei medidativ. "All das erklärt sich durch die Physiologie des menschlichen Auges, dessen Netzhaut primär auf die hellen Farben Rot und Gelb eingerichtet ist und für Blau und Grün weit weniger Energie aufwendet. So erscheint uns Blau als eher kalt und fern, entrückt und etwas unscharf, ja fast irreal", sagt Schuth.

In der Kunst spielt es eine große Rolle: Pablo Picasso hatte eine blaue Periode. Den "Blauen Reiter" kennt ohnehin jeder. Goethe fand, Blau sei ein "reizendes Nichts". Blau ist angeblich die häufigste Lieblingsfarbe der Männer

Die erste Blau-Begegnung im Kunstverein war die Initialzündung für den Kunsthistoriker Dr. Dietmar Schuth, der gerade mit dem Magister fertig war und erste Berufserfahrung sammelte. Es erübrigt sich fast, nach seinem Dissertationsthema zu fragen: Natürlich die Farbe Blau. Er hat zudem ein Lexikon der Farbe Blau geschrieben. Aber: "Ich habe nie davon geträumt, ein Museum zu eröffnen." Erst 2009 gründete er einen Verein für Blaufreunde und sammelte Blaues, aber ein Museum stand da noch nicht zu Diskussion. Erst als Schuth, der künstlerischer Leiter des Schwetzinger Kunstvereins ist, Gelegenheit hatte, dem Gemeinderat seine Idee zu präsentieren und die Idee auf fruchtbaren Boden stieß, wurde das Projekt realer. Gegenüber des Rathauses war ein kleines Biedermeier-Häuschen im Besitz der Stadt Schwetzingen, allerdings nicht mehr in bestem Zustand. Sie vermietete es an den Verein Blau e.V., der es in Eigenleistung sanierte und gestaltete. Das dauerte ein paar Jahre, weil das Objekt viel handwerkliche Arbeit verlangte und Sponsoren aquiriert werden mussten.

Ende 2017 war das Museum fertig. Über 3000 Objekte hat Schuth gesammelt, etwa 1500 werden gezeigt. Zu sehen ist nicht alles, weil es einfach nur blau ist. Schuth sammelt aus wissenschaftlichen Ambitionen. Er will Geschichten rund um seine Ausstellungsstücke erzählen. Der Besucher muss deshalb vor allem lesen, was er zu den einzelnen Objekten zusammen getragen hat. Sein Antrieb: "Die Welt soll Blau verstehen." Dabei wird Schuth nicht müde, sich mit dem Thema zu beschäftigen. "Ich habe jeden Tag Lust, mich mit Blau zu befassen."

Info: Geöffnet ist das Museums jeweils samstags, sonntags und feiertags von 14 bis 18 Uhr, samstags um 15 Uhr werden Führungen angeboten.