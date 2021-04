Autor Anton Ottmann und seine Frau Ursula bei einer kabarettistischen Mundart-Lesung. Beliebtes Thema: Streitgespräch am Frühstückstisch über aktuelle Themen in der RNZ. Foto: kaz

Von Anton Ottmann

Rhein-Neckar. "Hier isch de badische Blog! Mit Alltagsg’schichte, Sonntagsg’schichte, b’sondere Ei’fäll un b’sondere Anläss oder oifach so!": So begrüßen die Mundartautoren aus der Kurpfalz, dem Kraichgau, dem Odenwald und dem Raum Karlsruhe auf ihrer Webseite die Leser vom "Badische Gutsele".

Der Internet-Auftritt wird fast täglich mit Essays, Gedichten, Liedern, Buchempfehlungen und Livestreams bestückt – in der ganzen Vielfalt der hiesigen Dialekte. Gastbeiträge aus dem alemannischen Südbaden und dem benachbarten Elsass sind genauso willkommen wie aus dem Schwäbischen.

Seit Thomas Heitlinger, Sprecher der nordbadischen Autoren, das Portal 2019 ins Leben gerufen hat, erfreut es sich zunehmender Beliebtheit und verzeichnet gegenwärtig täglich rund 150 Besucher. Seit zwei Jahren treffen sich die Autoren regelmäßig in lockerer Runde, um sich über die aktuelle Situation auszutauschen, Veranstaltungen zu besprechen und zur Weiterbildung. Obwohl der Dialekt in den letzten Jahren als Umgangssprache stark zurückgegangen ist, gibt es weiterhin ein großes Interesse an regionalem "Gebabbel".

Der Mannheimer Komiker Bülent Ceylan und der Walldorfer Kabarettist und Musiker Armin Töpel, die es beide in den Hörfunk und ins Fernsehen geschafft haben, sind die prominentesten Beispiele – ganz abgesehen von den vielen lokal agierenden Schriftstellern, Dichtern, Sängern und Theaterleuten mit ihren Mundartauftritten.

Wie die Autorengruppe mitteilt, ist man gerne bereit, Projekte und Initiativen zu entwickeln, dies sei aber ohne finanzielle Förderung durch die öffentliche Hand kaum möglich. Auch gelte es, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, das Interesse am heimischen Dialekt zu wecken. Dabei gehe es keineswegs um die Verdrängung der Hochsprache Deutsch, sondern vor allem um die Pflege einer landschaftlich geprägten, kulturellen Tradition, privat und in der Öffentlichkeit.

Der Dialekt dürfe auch nicht aus der Schule verbannt werden, sondern solle Thema im Deutschunterricht sein. Es sei schließlich längst erwiesen, dass dialektsprechende Kinder in Rechtschreibung und Ausdrucksform nicht schlechter abschnitten als andere.

Mittlerweile vertreten Experten die Meinung, dass dialektsprechende Kinder in der Regel ja schon zweisprachig seien und dadurch leichter eine Fremdsprache erlernen könnten. Aus diesem Grund wollen die Autoren mit der "Badischen Frechdax" einen Mundartwettbewerb für Jugendliche unter 16 Jahren ins Leben rufen.

Dialekt-Profi: Bülent Ceylan füllt mit seinem „Mannemerisch“ große Hallen. Foto: Anspach

Dies sei nicht als Konkurrenz zum "De Gnitze Griffel" zu verstehen, dem renommierten Wettbewerb für alle Altersgruppen beim Regierungspräsidium Karlsruhe, von dem sich aber in der Regel eher Ältere angesprochen fühlten. Nach entsprechenden Verlautbarungen der Parteien und der Landesregierung haben die Autoren zuletzt erfreut zur Kenntnis genommen, dass man in Baden-Württemberg die Pflege der Mundart verstärkt fördern wolle.

So schrieb die Landesregierung auf eine gemeinsame Anfrage von CDU, Grünen, SPD und FDP: "Auch wenn die Bedeutung der Mundarten als Kommunikationsmittel gegenüber dem Standarddeutsch zurückgeht, ist ihr Stellenwert als Kulturgut weiterhin sehr hoch." Die Regierung verwies in diesem Zusammenhang auf die schon bestehende Förderung von Wissenschaft, Film und Kulturpflege. Leider mussten die badischen Mundart-Vertreter jedoch feststellen, dass davon bei ihnen nichts angekommen ist. Als jüngstes Beispiel nennen sie den SWR, der seine Dialektbeiträge in den vergangenen Jahren zurückgefahren habe, obwohl die Landesregierung im Rundfunkrat auf die Programmgestaltung Einfluss nehmen könne. Nordbaden erfahre hier weniger finanzielle Zuwendungen als die anderen Landesteile.

Nach einer internen Analyse von Heitlinger liegt dies am Fehlen von "Kulturträgerorganisationen", wie den Vereinen der schwäbischen Mundart oder der in Südbaden beheimateten "Moddersprochgesellschaft". Den Grund dafür sieht der Stutenseer in der historischen Entwicklung des Regierungspräsidiums Karlsruhe, das über Jahrhunderte hinweg aus einem Flickenteppich landsmannschaftlicher und politischer Zusammengehörigkeit ohne gemeinsame Identität und ohne homogenen Dialekt entstanden sei. "Die daraus entstehende fehlende Repräsentanz lässt das Gebiet in der Betrachtung von außen als kulturell öd und leer erscheinen."

Die im Portal "Badische Gutsele" vertretenen Autorinnen und Autoren haben nun bei der Landesregierung die Stärkung der Dialekte im Land angemahnt, mit der im Rahmen der Mundartinitiative von Winfried Kretschmann im Dezember 2018 in Stuttgart begonnen wurde. Die Resolution wurde auf dem "5. Badischen Symposium", das Anfang April online abgehalten wurde, formuliert. Darin erinnert man an die Zusage der Landesregierung, "die Wertschätzung der Mundarten im Land zu fördern". Sie habe sich zudem eine "reiche Dialektlandschaft" auf die Fahnen geschrieben, besonders das Kurpfälzisch in Nordbaden, Südfränkisch, Hohenlohisch und Alemannisch.

Anders als im Schwäbischen und in Südbaden gebe es in Nordbaden bisher noch keine großen Vereinigungen, die gefördert werden. Deshalb drängen die "Gutsele-Autoren und Mundart-Aktivisten" auf konkrete organisatorische und finanzielle Unterstützung für regionale und lokale Initiativen der ehrenamtlichen Aktivisten und Autoren. Die Förderung könne, wie in den Nachbarländern Bayern und Hessen, über die zuständigen Regierungspräsidien erfolgen. Man ist der Meinung, dass die dauerhafte Aufrechterhaltung der Repräsentanz der Dialekte in Nordbaden keine Privatsache sein könne, schon gar nicht in einem Kulturland wie Baden-Württemberg.