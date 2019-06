Mörlenbach-Bettenbach. (dpa/lhe/pol) Bei einem Brand in einem Wohnhaus im südhessischen Mörlenbach sind am Freitagmorgen zwei tote Kinder geborgen worden. Ihre Identität steht mittlerweile fest. Es handelt sich um ein 10-jähriges Mädchen und einen 13-jährigen Jungen.

Zwei Erwachsene, die Eltern, wurden von der Feuerwehr aus einem laufenden Auto in der Garage des Hauses lebend geborgen, wie die Polizei in Darmstadt berichtete. Die Frau ist 46 Jahre alt, der Ehemann 58. Ob sie sich umbringen wollten, war zunächst unklar. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht und sind nach derzeitiger Einschätzung außer Lebensgefahr.

Die bisherigen Ermittlungen deuten auf ein Familiendrama hin, erklärte die Polizei. Wie die beiden Kinder ums Leben kamen, bedarf der weiteren Ermittlungen. Auch ob es sich um die gemeinsamen Kinder der Frau und des Mannes handelt, muss noch geklärt werden. Fest stehe nach Angaben der Polizei nur, dass alle als Familie zusammen in dem Haus gelebt hatten.

Der Brand war laut Polizei in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen. Das Zweifamilienhaus steht in einer gutbürgerlichen Wohngegend im Ortsteil Bettenbach an den Ausläufern des Odenwalds. Das Haus war nach Angaben eines Insolvenzverwalters, der vor dem Gebäude mit Journalisten sprach, zwangsversteigert worden und sollte an diesem Vormittag den neuen Besitzern übergeben worden.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Der Brand wurde gegen 7.20 Uhr gemeldet. Nach Beendigung der Löscharbeiten begann die Polizei mit einer umfangreichen Spurensicherung in dem Gebäude.

Zur Klärung der Todesursache der beiden Kinder ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun eine Obduktion angeordnet worden. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist von massiven finanziellen Problemen der Familie auszugehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei sind der 58-jährige Mann und seine 46-jährige Ehefrau dringend verdächtig, die Kinder getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat gegen beide einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen Mordes gestellt.

Mörlenbach liegt zwischen Darmstadt und Heidelberg an der hessischen Bergstraße. Die Gemeinde zählt rund 10.000 Einwohner. Die kleine Ansiedlung Bettenbach befindet sich im Südwesten des Gemeindegebiets.

Update: Freitag, 31. August, 16.28 Uhr