Von Harald Berlinghof

Baden-Baden. Entweder Strom oder Wasserstoff. Entweder Batterie oder Brennstoffzelle. Von dieser Diskussion möchten Mobilitätsexperten gerne wegkommen. Zunehmend schauen sie darauf, wo die Batterie ihre Vorteile hat, und in welchen Bereichen man eher auf die wasserstoffbetriebene Brennstoffzelle setzen sollte. Bei der Regionalkonferenz zur "Mobilitätswende" wurde im Baden-Badener Kongresshaus über neue Konzepte und Lösungen diskutiert. Die Technologieregion Karlsruhe und die Metropolregion Rhein-Neckar brachten dabei in den vergangenen Tagen Experten zusammen, um sich über den Stand der Mobilitätswende auszutauschen.

"Es gibt mehr als nur eine Lösung", betonte Jochen Ehlgötz, Geschäftsführer der Technologieregion Karlsruhe in seiner Begrüßung. "Doch die Technik ist nur das eine, die Verhaltensänderung das andere. Beides ist nötig", meinte er. Martin Wietschef vom Fraunhofer-Institut legte zunächst viel Wert darauf, die Effizienz der angewandten Energieumsetzung aufzuzeigen. Die batterieelektrische Antriebsart schnitt dabei am besten ab, doch es folgte der deutliche Verweis, dass es sinnvoll ist, die Batterie in kleinen und mittleren Autos zu verwenden. Alle Effizienz ist von untergeordneter Bedeutung, wenn der Strom für den Antrieb eines SUV genutzt wird. "Wir müssen uns angesichts der erklärten Klimaziele fragen, wie viele SUV wir uns denn noch leisten wollen."

Allerdings wird die Ökobilanz eines Fahrzeugs nicht nur vom Verbrauch und der Effizienz bestimmt. Sie ist auch vom Energieverbrauch bei der Herstellung der Batterie und der Erzeugung des Stroms abhängig. Hinzu kommt bei steigenden Stückzahlen von Batterien und Brennstoffzellen die Rohstoffproblematik. Bei Lithium und Kobalt für die Batterieproduktion könnten Lieferengpässe entstehen. Auch Mangan sei rar und teuer. Beim Platin, das in der Folie der Brennstoffzelle steckt, habe sich die Situation durch technologische Verbesserungen etwas entspannt, sagte Wietschef. Die Wirtschaftlichkeit von batterieelektrischen Fahrzeugen für die Kunden werde bald erreicht sein. Der Experte erwartet, dass im Jahr 2050 bereits knapp 90 Prozent aller Fahrzeuge elektrisch betrieben sein werden. Gegenwärtig sei bei diesem Trend "kein Show-Stopper" erkennbar, meinte er. Bei der Brennstoffzelle werde die Wirtschaftlichkeit im Vergleich mit anderen Antriebsarten aber erst um das Jahr 2040 erreicht. Das gelte allerdings nur für den Bereich der Pkw.

Im Lkw-Bereich gelten andere Regeln. Die jährliche Laufleistung sei dort wesentlich höher, die Reichweitenproblematik schlägt bei Groß-Lkw voll durch. Deshalb sei für große Reichweiten und schwere Systeme die Brennstoffzelle das Mittel der Wahl. Es mache wenig Sinn, immer größere und schwerere Batterien mitzuschleppen. Ganz nebenbei erinnerte er an den Oberleitungs-Lkw, der allerdings wegen des hohen Aufwands beim Leitungsaufbau kaum umsetzbar sei. Eine solche Lösung mit Oberleitungsbussen hatte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) vor gut fünf Jahren verworfen, als man sich für das Bombardier-System Primove mit Induktionsladung an Haltestellen entschied.

Seit 2019 setzt die RNV auf E-Busse. Ab 2023 werde man E-Busse mit einer Brennstoffzelle als Reichweitenverlängerung versetzen, erklärte Stefan Prüfer von der RNV. Auch Primove betreibe man heute nicht mehr. Bislang habe die RNV E-Busse in Heidelberg auf der Linie 20 und in Mannheim im Franklin-Konversionsgelände eingesetzt. Wegen der geringen Reichweite müssten statt zwei Dieselbussen drei E-Busse laufen, um die Ladezeit zu kompensieren. Gerade hat sich die RNV an einem Förderprogramm des Bundes beteiligt, womit man 30 E-Busse in den drei Städten Heidelberg (sieben Stück), Mannheim (acht) und Ludwigshafen (15) finanzieren will. Ende 2021 sollen die Busse geliefert werden.

Manuel Schaloske von e-mobil BW hingegen sieht die Brennstoffzelle in allen Bereichen gut einsetzbar – vom Laptop über den Gabelstapler und die Drohne bis hin zu Regionalflugzeugen, U-Booten und Kreuzfahrtschiffen.