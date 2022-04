Mannheim. (RNZ) Die Erneuerung einer Eisenbahnbrücke in Bruchsal sorgt für Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Das teilte die S-Bahn Rhein-Neckar am heutigen Mittwoch mit.

Vom 29. April bis 10. Mai kommt es zu Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke über die Werner-von-Siemens-Straße in Bruchsal. Das führt zu folgende Fahrplanänderungen und Ersatzverkehren mit Bussen (SEV) im S-Bahn- und Regionalverkehr zwischen Freitag, 29. April, 13.45 Uhr und Dienstag, 10. Mai, 0.45 Uhr.

Die S-Bahn-Linie S3 Germersheim – Mannheim Hbf – Heidelberg Hbf – Bruchsal – Karlsruhe Hbf sowie vereinzelte Züge der

S-Bahn-Linie S4 (Germersheim – Mannheim Hbf – Heidelberg Hbf – Bruchsal) sowie der

S-Bahn-Linie S1 und S-Bahn-Linie S2 (morgens ab Karlsruhe Hbf mit Ziel Kaiserslautern Hbf bzw. Homburg (Saar) Hbf) verkehren nicht im Teilabschnitt Bruchsal – Bad Schönborn Süd und nur vereinzelt auch im Gesamtabschnitt Karlsruhe Hbf – Bruchsal – Bad Schönborn Süd.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen fährt ganztägig im Teilabschnitt Bad Schönborn Süd und Bruchsal und vereinzelt durchgehend bis bzw. ab Karlsruhe Hbf. Der Ersatzverkehr sowie die noch verkehrenden S-Bahnen sind zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hbf mit veränderten Fahrzeiten unterwegs.

Die Züge der S-Bahn-Linie S33 Germersheim – Graben-Neudorf – Bruchsal enden bzw. beginnen in Graben-Neudorf. Im Teilabschnitt Graben-Neudorf - Bruchsal verkehrt ein Ersatzverkehr mit Bussen. Der Ersatzverkehr fährt mit vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten und ohne Halt in Bruchsal Sportzentrum, um einen Übergang auf die in Graben-Neudorf beginnenden oder endenden S-Bahnen der Linie S33 zu ermöglichen.

Die montags bis freitags verkehrenden Züge der Regionalexpresslinie RE73 Heidelberg Hbf – Karlsruhe Hbf entfallen vom 2. bis 9. Mai.

Am Freitag, 29. April, verkehren RE 18757 um 15.03 Uhr und RE 18759 um 16 Uhr planmäßig ab Heidelberg Hbf ohne Halt in Bruchsal nach Karlsruhe Hbf.

RE 4471 um 6.47 Uhr ab Mannheim Hbf über Ludwigshafen (Rhein) Hbf, Speyer Hbf und Germersheim nach Bruchsal sowie RE 4470 um 7.59 Uhr ab Bruchsal über Germersheim, Speyer Hbf, Ludwigshafen (Rhein) Hbf und Mainz Hbf nach Frankfurt (Main) Hbf enden bzw. beginnen vom 2. bis 4. Mai in Germersheim und entfallen im Teilabschnitt Germersheim und Bruchsal.

Als Ersatz für RE 4470 im Teilabschnitt Bruchsal – Germersheim fährt ein Bus mit veränderten Fahrzeiten zwischen Bruchsal Bahnhofsvorplatz (ab 7.10 Uhr) und Germersheim Bahnhofsvorplatz (Ankunft um 8.07 Uhr) ohne Halt in Bruchsal Sportzentrum.

Beim Murgtäler Freizeitexpress (Hinfahrt um 8.06 Uhr ab Ludwigshafen (Rhein) Hbf nach Freudenstadt Hbf; Rückfahrt um 17.22 Uhr ab Freudenstadt Hbf nach Ludwigshafen (Rhein) Hbf) entfallen am Sonntag, 8. Mai 2022, die Unterwegshalte Heidelberg Hbf, Bad Schönborn-Kronau und Bruchsal und er fährt ohne Halt im Teilabschnitt zwischen Mannheim Hbf und Karlsruhe Hbf.

Hinweise und Informationsmöglichkeiten zu Reiseverbindungen

Die Bahn bittet die Reisenden die Aushänge vor Ort an den betreffenden Bahnhöfen zu beachten, da die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs (SEV) zum Teil nicht direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.

Detailfahrpläne und Aushänge zu den baubedingten Fahrplanänderungen sind im Bauinformationsportal unter www.bauinfos.deutschebahn.com abrufbar.

Reisende können bei der Deutschen Bahn die Verbindungen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft abrufen.