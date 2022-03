Von Carsten Blaue

Mannheim. Die Leiterin des Bereichs Zukunftsfelder und Innovation bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN), Dr. Doris Wittneben, wirbt dafür, alle Möglichkeiten beim Ausbau der Erneuerbaren Energien auszuschöpfen. "Wir müssen alles nutzen – vor allem Photovoltaik, Wind und Biomasse", sagt Wittneben im Gespräch mit der RNZ. Und natürlich Wasserstoff als Energiespeicher. Vor allem Wasserstoff, der zum Beispiel (mit "grünem" Strom) durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen wird. Das Element mit der chemischen Formel H2 gilt als Treibstoff vieler Zukunftshoffnungen. In Industrie, Verkehr und Energieversorgung. Vieles ist noch neu, steckt in der Aufbau- und Einführungsphase. Doch die Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Auch nicht in der Metropolregion Rhein-Neckar, die seit dem Jahr 2019 zu den deutschen Wasserstoff-Modellregionen in Sachen Mobilität gehört.

Dr. Doris Wittneben. Foto: privat

Alle hätten das Signal vernommen, dass bei den Erneuerbaren etwas passieren muss, sagt Wittneben. Die Aufbruchstimmung in der Metropolregion Rhein-Neckar sei schon lange vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Preisexplosion für fossile Brennstoffe spürbar gewesen. Aber diese gebe den Anstrengungen zwangsläufig einen Schub. Aufgabe der MRN sei es unter anderem, alle in der Region einzubinden, die sich für das Thema Wasserstoff interessieren – bis hin zu Partnerschaften für neue Projekte, für die es Fördermittel gibt. "Es gibt viele Fördermöglichkeiten, und die sollten wir ausschöpfen", so Wittneben.

Vor allem aber koordiniert die MRN die mit der Modellregion verbundenen Projekte. Dafür steht die GmbH an der Spitze des Konsortiums "H2Rivers". 17 Partner haben sich zusammengeschlossen, um H2-Technologien in der Mobilität voranzutreiben. Dafür sollen in den kommenden Jahren knapp 100 Millionen Euro in die Region fließen. Investiert wird in die Produktion, die Infrastruktur sowie in Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Dazu zählen für den Öffentlichen Nahverkehr 52 Gelenk- und zehn Solo-Busse oder Fahrzeuge für Müllabfuhr und Straßendienst.

Das H2-Tankstellennetz wird von drei (in Hirschberg, Heidelberg und Bad Rappenau) auf acht erweitert (darunter eine in Mannheim, zwei in Ludwigshafen und eine weitere in Heidelberg). Auf der Friesenheimer Insel wird das zentrale Wasserstoff-Abfüllcenter "H2ub" entstehen – quasi das Rückgrat der Mobilitätsanwendungen im Rahmen des "H2Rivers"-Vorhabens. Das Abfüllcenter soll unter wirtschaftlichen Bedingungen Versorgungssicherheit garantieren und hat eine Kapazität von rund drei Tonnen täglich.

Produziert wird der "grüne" Wasserstoff nebenan, beim Chemieunternehmen BASF in Ludwigshafen. Im "H2ub" wird der Wasserstoff für den Einsatz in Brennstoffzellen gereinigt und für die Abfüllung in Tanklastern, sogenannten Trailern, verdichtet. Zwölf Fahrzeuge mit einer innovativen Hochdrucktechnik sind vorgesehen, die zudem als mobile Vorratsspeicher dienen.

Hintergrund Speyer zieht Wasserstoff aus Klärschlamm Nicht nur im Rahmen der Projekte "H2Rivers" und "H2 Rhein-Neckar" tut sich in der Region etwas in Sachen Wasserstoff. Es gibt weitere Initiativen. > Die Stadtwerke Speyer [+] Lesen Sie mehr Speyer zieht Wasserstoff aus Klärschlamm Nicht nur im Rahmen der Projekte "H2Rivers" und "H2 Rhein-Neckar" tut sich in der Region etwas in Sachen Wasserstoff. Es gibt weitere Initiativen. > Die Stadtwerke Speyer (SWS) wollen mit Partnerunternehmen die Herstellung von Wasserstoff aus Klärschlamm und Biomasse erproben. Der Test ist auf drei Jahre angelegt und soll frühestens Ende des Jahres beginnen. Zuvor werden Fördermittel beantragt. Die technische Anlage für die Produktion ist ein Prototyp. Die SWS sehen in dem Projekt auch einen finanziellen Vorteil, weil der Klärschlamm (etwa 5000 Tonnen pro Jahr) sonst entsorgt werden müsste, was mit etwa einer halben Million Euro zu Buche schlägt. > Der Stromanbieter Pfalzwerke starten spätestens 2023 ein Pilotprojekt in Bad Dürkheim zur dezentralen Wasserstoff-Erzeugung. Das Werk soll nahezu autark und digital gesteuert arbeiten. Den Vertrieb des Wasserstoffs würden die Pfalzwerke übernehmen. Als Abnehmer hätten bereits regionale Stadtwerke Interesse angemeldet, wie es vonseiten des Unternehmens hieß. Kooperationspartner bei diesem Projekt ist jedoch das Stadtwerk Bad Dürkheim. Zudem dabei ist die örtliche KST-Motorenversuch GmbH Co. KG. Diese testet Wasserstoffantriebssysteme weltweit. In Bad Dürkheim kann das vor Ort erzeugte H2 über eine Pipeline angeliefert werden. Die Pfalzwerke beantragen für das Projekt Fördermittel des Bundes und planen bereits weitere Wasserstoffwerke an anderen Standorten. > Die Stadt Worms ist ebenfalls neugierig geworden und sucht den Schulterschluss mit der Metropolregion Rhein-Neckar und ihren Wasserstoffprojekten. So prüft die Verwaltung gemeinsam mit dem ortsansässigen Energieunternehmen EWR und der Metropolregion den förderfähigen Einsatz klimaschonender Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien im Fern- und Nahverkehr sowie in der Energie- und Wärmeversorgung. Die Lutherstadt erhofft sich, dass zahlreiche Unternehmen vor Ort von einer Wasserstoffinfrastruktur profitieren könnten. > Die BASF in Ludwigshafen, Freudenberg in Weinheim und Daimler Trucks in Wörth sind vergangenes Jahr mit ihren Bewerbungen in die engere Auswahl für eine Förderung als "Important Projects of Common European Interest" (IPCEI) gekommen. Endgültige Entscheidungen sind hier aber noch nicht gefallen. Die BASF hat als "wichtiges Projekt im gemeinsamen europäischen Interesse" die CO2-freie Herstellung von Wasserstoff und dessen Weiterverwendung eingebracht – etwa zur Produktion von Ammoniak oder synthetischer Kraftstoffe für den Schiffs-, Last- oder Flugverkehr der Zukunft. In Wörth arbeitet Daimler Trucks an der Serienreife des Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw "GenH2". Freudenberg Performance Materials produziert als Zulieferer bereits seit 2018 ein Vlies, das sich "Gasdiffusionslage" nennt. Es ist eine wichtige Komponente in Brennstoffzellen.

Der Wasserstoff, sagt Wittneben, sei nicht nur für den Öffentlichen Nahverkehr eine geeignete und klimafreundliche Antriebsart, sondern zum Beispiel auch für den Schwerlastverkehr, der viel Gewicht auf langen Strecken bewegt. Kein Spediteur könne sich schließlich kurze Reichweiten und lange Batterieladezeiten leisten. Außerdem sind die Batterien zurzeit noch zu schwer. Auch Außendienstler könnten Wasserstoff-Kunden werden. Oder Leasing-Unternehmen, wie die Kazenmaier Fleetservice GmbH, Mobilitätspartner der BASF im "H2Rivers"-Projekt. Kazenmaier wird beim Kauf von 75 H2-Pkw und leichten Nutzfahrzeugen unterstützt, die an andere Firmen verleast werden sollen. Bleibt der Stadtverkehr. Dieser werde in Zukunft batterie-elektrisch sein, so Wittneben. "Und das ist auch völlig in Ordnung so".

Im Regionalverkehr auf der Schiene sind Wasserstoffzüge schon fahrplanmäßig in Norddeutschland unterwegs und für alle Strecken interessant, die noch nicht elektrifiziert sind und Dieselzüge ersetzen sollen. In Baden-Württemberg rollte erstmals ein Coradia iLint-Wasserstoffzug von Alstom im Juli vergangenen Jahres probehalber auf der Zollern-Alb-Bahn.

Als weitere potenzielle Kunden für Wasserstoff sieht Wittneben auch Energieversorger für die Abdeckung von Spitzenlasten und natürlich die Industrie, die mit hoher Prozesswärme arbeitet. Schon jetzt existieren Wasserstoff-Projekte in der Stahlbranche, sei es im Saarland oder in Sachsen-Anhalt.

Hintergrund > Zu den Projektpartnern der Wasserstoff-Modellregion in der Metropolregion Rhein-Neckar sowie im mittleren Neckarraum gehören Unternehmen, Kommunen, Verkehrsanbieter und Forschungseinrichtungen. Unter der Federführung der Metropolregion Rhein-Neckar agieren hier unter anderen die Städte [+] Lesen Sie mehr > Zu den Projektpartnern der Wasserstoff-Modellregion in der Metropolregion Rhein-Neckar sowie im mittleren Neckarraum gehören Unternehmen, Kommunen, Verkehrsanbieter und Forschungseinrichtungen. Unter der Federführung der Metropolregion Rhein-Neckar agieren hier unter anderen die Städte Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen, der Chemiekonzern BASF, der Anbieter für regenerative Energieerzeugung GP Joule, der Betreiber von Wasserstofftankstellen H2 Mobility, die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und die Stuttgarter Straßenbahnen SSB, die Universität Mannheim und das Karlsruher KIT sowie der Gashersteller Air Liquide, der Automobilhersteller Audi und die SAP. cab

"Es gibt also viele Anwendungsmöglichkeiten", sagt Wittneben. Angebot, Preis und Akzeptanz seien allerdings die Fragen der Zukunft. Kleines Beispiel aus dem Alltag, das sie beschreibt: Gebe es keine Wasserstoff-Tankstellen, kaufe niemand ein H2-betriebenes Auto. Doch ohne die Autos lohnt sich auch der Bau der Tankstelle nicht. Teufelskreise und Widerstände, die durchbrochen werden müssen. Doch die Expertin der MRN ist da guter Dinge. Die Sensibilisierung für das Thema gebe es ja. Das würden auch Projekte und Initiativen in der Region zeigen, die über "H2Rivers" hinausgehen.

"Es ist also nicht so, dass sich auf diesem Gebiet nichts tut", betont Wittneben. Auch in Europa stehe man beim Thema Wasserstoff nicht am Anfang. Hier verweist sie auf den EU-Netzentwicklungsplan. Ab den 2030er-Jahren sei mit Transportmöglichkeiten durch Pipelines und mit Wasserstoff-Speichern zu rechnen. Dass die USA oder China in Sachen H2 weiter seien, will die Fachbereichsleiterin so nicht stehen lassen. "Die USA sind sicherlich stark in der Forschung, und China hat zum Beispiel bei Omnibussen eine Marktmacht und ist da einfach weiter. Nur wollen wir diese zentralistische Struktur und Wirtschaftspolitik? Das ist wohl die Kehrseite der Medaille. Wir brauchen uns mit unserer Vernetzungsstrategie nicht zu verstecken. Wir hinken sicher nicht hinterher, und wir fangen auch nicht bei null an."

Welchen Marktanteil der Wasserstoff einmal erzielen kann, vermag aber auch Wittneben noch nicht einzuschätzen. "Weil das von so vielen Parametern abhängt. Doch wir werden fossile Brennstoffe durch regenerative Energien ersetzen müssen. Das ist ganz klar."