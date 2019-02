"Ein Tag, an dem jeder so sein kann, wie er will": Die Mannheimer Demonstration und das Straßenfest zum Christopher Street Day finden an diesem Samstag statt. Foto: Gerold

Von Jan Millenet

Mannheim. Die Entscheidung zur "Ehe für alle" hat vor kurzem bei vielen Menschen für Jubel gesorgt. Doch diejenigen, die sich für die Rechte nicht normativ heterosexueller Menschen einsetzen, geben bezüglich der "Gleichberechtigung" noch lange keine Entwarnung. "Es gibt noch viel zu tun", sagt Harald Blaull, der Vorsitzende des Vereins CSD Rhein-Neckar, der dieses Jahr wieder die große Demo-Parade zum Christopher Street Day (CSD) durch Mannheims Quadrate organisiert. Start ist am Samstag, 12. August, um 14 Uhr am Quadrat K 1.

Viel zu tun gebe es beispielsweise bei der Gesetzgebung, so Blaull. "Das Thema ‚Sexuelle Orientierung’ soll mit ins Grundgesetzt aufgenommen werden", fordert er. "Denn mit der Ehe für alle ist nicht alles geregelt." Man könne so ein Gesetz, wenn nicht im Grundgesetz verankert, auch leicht wieder verändern. Dennoch passt der kleine Teilerfolg gut zum diesjährigen Motto des Mannheimer CSD, das umständlicher geschrieben denn ausgesprochen wird: "lovewins - die Liebe gewinnt".

Mit über 50 Gruppen, die dieses Jahr an der Mannheimer Parade teilnehmen, sei es der größte von den insgesamt neun Umzügen, die bereits auf das Konto des CSD-Vereins gehen, so der Vorsitzende. Nachdem die Stadtverwaltung Mannheim letztes Jahr schon eine eigene Laufgruppe auf den Weg gebracht hat, freut sich Blaull besonders darüber, dass die Heidelberger Verwaltung dieses Jahr ebenfalls mit dabei ist.

Eröffnet wird die Parade mit Grußworten aus Mannheim, Heidelberg und den vereinseigenen Reihen. Doch es gibt auch einen kleinen Stimmungsdämpfer. "Von der Stadt Ludwigshafen ist - wie letztes Jahr auch - wieder keiner dabei, der Grußworte bei der Eröffnung halten wird", so Blaull enttäuscht. Man finde niemanden, sei die Reaktion seitens der Ludwigshafener Verwaltung auf seine Anfragen gewesen. "Das kann ich nicht verstehen", sagt der Vorsitzende und hofft, dass sich vielleicht doch noch jemand der Stadtverwaltung Ludwigshafen in Mannheim einfindet.

Bezüglich des Laufwegs gibt es aufgrund des Plankenumbaus eine leichte Veränderung. Ausgangspunkt ist die Breite Straße. Dann biegt der Zug am Stadthaus in die Kunststraße ein, folgt der Kaiserstraße in Richtung Hauptbahnhof, von wo es auf der Bismarckstraße zum Ziel geht, dem Ehrenhof des Barockschlosses.

Dort kann beim Straßenfest ab 17 Uhr mit umfangreichem Angebot weitergefeiert werden. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, sind die betroffenen Straßen in der Zeit des Umzugs gesperrt. Auch zu beachten: Die Ausfahrt aus dem Parkhaus in N 7 ist in dieser Zeit nicht möglich. Während der Parade werden zudem mehrere Bahnlinien der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) umgeleitet. Die Polizei gebe die gesperrten Bereiche sukzessive wieder für den Verkehr frei, so die Stadt.

Harald Blaull erzählt indes von einem weiteren Ziel, das der Verein CSD Rhein-Neckar dieses Jahr besonders verfolgt. "Wir wollen den Kontakt zu LSBTIQ-Gruppen im Ausland verstärken." LSBTIQ steht dabei für Menschen, die lesbisch, schwul, bi-, trans- oder intersexuell sowie queer sind. Und erste Kontakte gibt es bereits. So sind dieses Mal auch die Länder Moldawien, Türkei, England und Israel vertreten, deren Teilnehmer gemeinsam mit dem Mannheimer Städtepartnerschaftsverein die Demoparade bereichern.

Eines ist sicher: Es wird wieder eine bunte Parade sein, die jedoch trotz Partystimmung eine politische Demonstration bleibt. Und, so fügt Harald Blaull hinzu, es werde ein Tag sein, an dem sich niemand "anders" fühlen muss. "Ein Tag, an dem jeder so sein kann, wie er will."