Weinheim. (pol/mare) Gibt es eine Einbruchsserie an der Bergstraße? Auf dieser Spur ist zumindest die Polizei nach mehreren Fällen am Donnerstag entlang der Bergstraße. Das teilen die Beamten mit.

In Weinheim brachen die Täter am Nachmittag in ein Einfamilienhaus im Seeweg ein. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und stahlen Schmuck - Wert: über 10.000 Euro. Der Einbruch muss zwischen 16 und 18.35 Uhr stattgefunden haben. Um diese Zeit waren die Bewohner nicht Zuhause.

In Hirschberg gab es dann in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße ungebetene Gäste. Das Muster und die Spuren waren dieselben wie in Weinheim. Gestohlen wurde aber offenbar nichts. Die Bewohner waren hier zwischen 8.20 und 18.30 Uhr nicht im Haus.

Die Polizei vermutet zudem einen Zusammenhang mit einem Einbruch in der Schauenburgstraße in Dossenheim.

Wem ist hierzu etwas Verdächtiges aufgefallen? Angaben können bei der Polizei unter Telefon 06201/10030 oder unter der Rufnummer 0621/1744444 gemacht werden.