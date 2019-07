Mannheim. (pol/mare) Sie wollten im großen Stil Elektroartikel ergaunern und waren auf einer regelrechten Beutetour. Doch sie flogen letztlich auf. Nun sitzen eine 22-jährige Frau und ihre drei Komplizen hinter Gittern, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Aber der Reihe nach: Ziele der vier Betrüger waren zwischen Montag, 22. Juli, und Montag, 29. Juli, drei Filialen einer Elektromarktkette in Mannheim und Viernheim. Ihre Masche: Der 20-jährige Täter legte einen gefälschten Ausweis und eine gefälschte Lohnbescheinigung vor, um einen Kaufvertrag mitsamt entsprechendem Finanzierungsvertrag abzuschließen. So kaufte er Smartphones, Gaming-Stühle und anderes. Die gekaufte Ware gab er dann an die seine Komplizen - neben der 22-Jährigen noch ein 23-jähriger sowie ein 47 Jahre alter Mann.

Insgesamt sollen die Vier so 13 Kauf- und Finanzierungsverträge abgeschlossen haben - teilweise mehrfach an einem Tag. Der Wert ihrer Beute: über 10.000 Euro.

Doch die Polizei kam ihnen auf die Schliche: Der 20-Jährige und die 22-Jährige wurden Montag in einem Markt in Viernheim auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Ihre Komplizen stellten sich daraufhin freiwillig und gingen aufs Polizeirevier Mannheim-Sandhofen.

Die Beamten durchsuchten dann die Wohnungen und fanden zahlreiche ergaunerte Elektroartikel. Ob das Quartett sogar noch mehr Gegenstände so "erworben" hat, ist noch unklar.

Jedenfalls erließ das Amtsgericht Mannheim Haftbefehle wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Betrugs. Außerdem bestand Fluchtgefahr. Die drei Männer und die junge Frau wurden in Gefängnisse gebracht.