Mannheim/Ludwigshafen. Sie stehen überall abfahrbereit in der City, blockieren manchmal den Gehweg, liegen auf Feldwegen rum und fahren so lange wie der Akku hält. Leihbare E-Scooter sind nicht Jedermanns Freund, und doch werden die modernen Straßenfeger immer beliebter. Willi Fritschi ist Flottenmanager der Bird-Modelle. In der Nacht tingelt er mit seinem Kleintransporter durch die Straßen von Mannheim und Ludwigshafen, um die leer gefahrenen Elektroroller wieder einzusammeln. Die meisten ruhen geparkt unter Straßenlaternen. Manche muss er aber auch mitten im Nirgendwo aus dem Gebüsch ziehen. Eine Rundfahrt durch eine lange Nacht.

Freitagabend, 22 Uhr. Während andere zu Bett gehen oder vor der Bar anstehen, beginnt für Willi Fritschi erst der Arbeitstag. In seinem Laden in der Walzmühle in Ludwigshafen reihen sich Hunderte von E-Rollern, die mit Strom versorgt werden. Auf einer Stadtkarte an der Wand sind mit kleinen Steckfähnchen die festen Startpunkte markiert. "Hundert dürfen in den Quadraten starten, so wie bei den drei Mitbewerbern", sagt Fritschi mit Verweis auf die E-Scooter-Konkurrenz von Tier, Lime und Bolt, mit denen er sich das Feld teilt.

Erst im Oktober übernahm der gebürtige Mannheimer die Bird-Flotte. Zuvor führte er zehn Jahre lang einen Computer-Laden für Rennfahr-Simulationen in der Walzmühle. "Aber wer kommt mit Corona-Test und Maske zum Autospielen? Es war Zeit für etwas Neues", sagt er. Und so verwandelte Fritschi seinen Race-Room in eine große E-Scooter-Ladestation, tauschte das virtuelle Fahrvergnügen in ein echtes ein. "Alle Roller, deren Akku unter 30 Prozent liegt, werden mir angezeigt", sagt er mit Blick aufs Smartphone und startet seinen grünen Vito, um die roten Stecknadeln auf seiner digitalen Straßenkarte anzusteuern.

Ein Navigationsgerät braucht Fritschi längst nicht mehr. Wie ein Taxifahrer kennt er inzwischen jeden Winkel der beiden Städte, obwohl jede Tour anders verläuft. "Das ist das Spannende, ich fahre nach Bedarf, also dahin, wo die Roller zuletzt abgestellt wurden oder liegen geblieben sind", betont er. Die meisten sind in dieser Nacht leicht zu finden: Neben Anlehnbügeln am Berliner Platz oder im Lindenhof, manchmal etwas versteckt hinter einem Trafokästchen oder irgendwo am Ende Mannheims auf dubios wirkenden Parkplätzen, wo Rhein und Neckar zusammenfließen und nur noch die Sterne und Satellitenbilder den Weg zu den verlorenen E-Scootern weisen.

"Sobald sie das Einzugsgebiet verlassen, fahren sie nur noch Schrittgeschwindigkeit", sagt Fritschi über manch erfolglosen Fahrversuch am Rande der Stadt. Zwischen Waldhof und Schönau gabelt er gleich zwei Flitzer auf, denen auf halber Strecke der Saft ausging. "Die Kunden bekommen die möglichen Kilometer angezeigt, aber manche versuchen es halt trotzdem", erklärt er, wie es zu den Stopps mitten in der Pampa kommt. Bleiben die Roller tagelang ungenutzt, landen sie automatisch auf den Radar des Flottenmangers, der sich immer wieder neue Startpunkte überlegt.

Tückisch wird es, wenn er beim Fundort ins Leere blickt, die letzte GPS-Ortung nicht mit dem tatsächlichen Abstellort des Scooters übereinstimmt. Meist wird Fritschi dann im Gebüsch fündig, einmal musste er ein Exemplar auch aus einem Teich in Wallstadt fischen. Der oftmals achtlose Umgang mit den E-Scootern, das wilde Parken oder Fahren bei Trunkenheit stört auch ihn. "Der schlechte Ruf belastet mich, da gibt es auch nichts schönzureden. Meist sind es aber nicht die Kunden, sondern Passanten, die sie umschmeißen oder ins Gebüsch werfen, die sich einen Spaß erlauben wollen", bedauert er.

Mit einem Parkverbot versucht man gegenzusteuern. Werden die Leihroller in Flussnähe oder anderen Verbotszonen abgestellt, ist eine Strafgebühr zu zahlen. "Es ist aber nicht so wie in Köln, dass wir die Roller ständig aus dem Wasser ziehen müssen", betont er. Nur einmal sagte sein GPS glasklar, dass ein Scooter im Rhein dahintreiben müsste. Tatsächlich befand er sich aber mitten auf der Konrad-Adenauer-Brücke. "Da anzuhalten, war nicht leicht", sagt Fritschi lachend. "Mannheim wäre abgegrast", fügt er hinzu, als die Uhr schon zwei schlägt und die Ladefläche des Vitos keinen weiteren Tretroller mehr zulässt.

Und irgendwie erinnert das Suchen und Einfangen der Scooter tatsächlich an den Beruf eines Schäfers. Einsam, aber beruhigend. "Ich mag es, nachts die Straße für mich zu haben." Im Laden angekommen, heißt es sechs Stunden auftanken, dann sind die zwölf Kilo schweren Flitzer wieder fit für rund 25 Kilometer Wegtrecke. Willi Fritschi aber braucht ein bisschen mehr Schlaf, um seine entflohenen E-Roller am nächsten Abend wieder aufs Neue einzufangen.