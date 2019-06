Mannheim/Heidelberg. (pol/van) Blank gezogen hat ein 35-Jähriger am gestrigen Montagabend, wie die Bundespolizei berichtet. Eine Zeugin hatte den Mann aus einer S-Bahn heraus auf dem Weg von Heidelberg nach Mannheim in einem Dornengebüsch an den Gleisen entdeckt und die Beamten informiert.

Als der Mann die alarmierte Streife erkannte, soll er sich ein T-Shirt und eine Hose übergeworfen und versucht haben, vor der Polizei zu flüchten. Nach einem kurzen Sprint konnten die Beamten den 35-Jährigen schließlich stellen.

Dieser gab an, eine Wette verloren zu haben. Neben den Dornenspuren hat die Aktion noch eine Anzeige zur Folge. Es stellte sich zudem heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht worden war.