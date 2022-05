Von Harald Berlinghof

Mannheim.Das bunte Treiben des Mannheimer Maimarkts ist am Dienstag erfolgreich zu Ende gegangen. Noch etwas bunter als in den Maimarkthallen ging es ein bisschen abseits in Richtung Deutsches Fertighaus-Center zu, im "afrikanischen Dorf", das seit vielen Jahren zum Angebot der Verbraucherschau fest dazu gehört.

Bunte Stoffe, bunte Sandalen, bunte Hüte und bunte Teppiche wurden dort unter die Leute gebracht. Die Stimmung unter freiem Himmel war an weitgehend sonnigen Verkaufstagen – abgesehen vom verregneten Eröffnungssamstag – heiter bis ausgelassen. Bongo-Rhythmen drangen aus den Verkaufsständen, und es gab Exotisches wie Krokodil- und Zebraspieße vom Grill. "Von wilden Krokodilen aus Kamerun", wie die Verkäuferin am Grillstand betonte. Offenbar hatten die Maimarkt-Besucher einen besonders großen Appetit auf Krokodilfleisch. Das war nämlich am Montag bereits ausverkauft.

Geisterglaube oder Pfefferminztee

Samba Camara kommt aus dem Senegal. Er hat Volkskunst an seinem Stand. Die Dogon, deren Bronzeamulette er anbietet, leben im Nachbarstaat Mali. Er kommt seit vielen Jahren zum Maimarkt und wurde bisher noch nicht enttäuscht. "Die Besucherzahlen sind gut, und es wird auch gut eingekauft", meint er. "Ich bin auch dieses Jahr wieder zufrieden mit den Umsätzen", erzählt er gut gelaunt und zeigt eine "alte", handgeschnitzte Getreidespeichertür des Mali-Volksstammes. "Alt" ist bei ihm alles, was mehr als 40 Jahre auf dem Buckel hat. Aber viel wichtiger als das Alter ist ihm, dass die Sachen, die er am Stand verkauft, auch benutzt wurden und keine Touristenwaren sind.

Jemand träumt einen Traum, erzählt ihn dem Medizinmann, und der gibt ihn weiter an die einheimischen Künstler, die dann daraus Schutzamulette fertigen. Die werden dann von den Einheimischen zum Schutz gegen böse Geister getragen. "Ich gehe immer selbst in die Dörfer und kaufe die Objekte dort ein. Die Leute kennen mich schon und bringen mir die interessanten Stücke", so der Händler.

Wer sich vor so viel Geisterglaube auf der Regionalmesse fürchtete, der konnte ganz irdisch während des Maimarktes im Beduinenzelt nebenan einen frisch gebrühten Pfefferminztee trinken. Oder eben Zebra probieren.