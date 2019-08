Mannheim. (env) Sie soll zwischen September 2017 und Juni 2018 im Mannheimer Stadtteil Neckarau 19 Autos, mehrere Müllcontainer und ein Baustellen-Toilettenhäuschen in Brand gesteckt haben. Deshalb muss sich eine 39-Jährige bereits seit Mai vor dem Landgericht verantworten. Am 17. Verhandlungstag war die Vorsitzende Richterin Bettina Krenz mit ihrer Geduld am Ende: Nach dem Beschleunigungsgrundsatz und zur "Verhinderung weiterer Verzögerungen" setzte sie für weitere Beweisanträge eine Frist bis nach dem nächsten Verhandlungstag am 19. September.

Immerhin habe die Verteidigung im Prozessverlauf eine ganze Reihe solcher Anträge gestellt. Vier davon wies Richterin Krenz am Freitag zurück. So sollte ein Sachverständiger klären, dass bei einem im Keller der angeklagten Frau sichergestellten Waschlappen weder Brandspuren noch Überbleibsel von Brandbeschleuniger vorhanden sind. Über die Anmeldung eines in der Wohnung der 39-Jährigen beschlagnahmten Laptops sollte zudem bewiesen werden, dass sie an einem der Tattage praktisch ununterbrochen im Internet gesurft habe. "Das würde aber nicht beweisen, dass sie sich auch ununterbrochen in ihrer Wohnung aufgehalten hat", begründete die Richterin ihre Ablehnung.

Über einen Baustellenbelegungsplan wollte die Frau, die sich zunächst nicht zu den Tatvorwürfen geäußert hatte, beweisen, dass ein von Zeugen beobachteter Zündversuch an einem Toilettenhäuschen nicht stattgefunden haben kann, weil sich auf der Baustelle gar kein solches Haus befunden habe. "In einem Lageplan sind keine Standorte von Toiletten festgehalten", so die Richterin. Ein letzter Antrag wurde aus Zweifeln an der Rechtmäßigkeit zurückgewiesen: So sollte zwar ein "Sachverständiger" belegen, dass die Frau an einem weiteren Tattag die Strecke zwischen Tatort, einer Tankstelle und einer Bank unmöglich zurückgelegt haben könne. Aber die Art eines solchen Sachverständigen sei nicht näher aufgeführt worden, und es gebe für die Tat gar keinen festgelegten Zeitpunkt, sondern lediglich ein längeres Zeitfenster, so die Richterin sehr zum Unwillen der Angeklagten.

Der Psychiatrische Gutachter Hartmut Pleines hatte der Frau aufgrund ihres Intellekts zwar ein "vorhandenes Unrechtsbewusstsein", aber zu den Tattagen infolge einer psychischen Erkrankung eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit bescheinigt. Deshalb befindet sich die aus Nürnberg stammende Frau auch seit Oktober 2018 nicht mehr in Untersuchungshaft, sondern in einer Fachklinik.