Mannheim/Eberbach. (pol/rl) Bis in den Nachmittag hinein fand am heutigen Freitag ein Fahndungstag der Bundespolizei Karlsruhe statt. Dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Einsatzgebiete in der Region waren der Eberbacher Ortsteil Lindach und der Mannheimer Haltepunkt "SAP Arena/Maimarkt". Weitere Einsatzorte waren der Haltepunkt Blankenloch in Stutensee bei Karlsruhe und der Bahnhof Illingen in der Nähe von Pforzheim.

Ziel der "Hubschrauber-Sprungfahndung" sei es, den Polizeihubschrauber zu nutzen, um Beamte schnell an unterschiedliche Kontrollorte zu bringen, teilte die Bundespolizei mit. Mithilfe dieses Einsatzmittels konnte innerhalb kurzer Zeit ein großer Bereich abgedeckt werden, für den die Bundespolizei Karlsruhe zuständig ist.

Neben dem Ziel der Kontrolle von Personen und Sachen wurde dieser Einsatz außerdem genutzt, um Präventionsarbeit zu betreiben und Reisende hinsichtlich Gefahren im Zusammenhang mit dem Bahnbetrieb zu sensibilisieren.