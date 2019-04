Von Olivia Kaiser

Mannheim. Trotzky hat einen ziemlich miesen Tag: Wegen eines Furunkels am Allerwertesten geht er zum Arzt, der dann die Diagnose Leukämie stellt. Vollkommen von der Rolle verlässt Trotzky die Praxis und erhebt sich nahe der Bushaltestelle in die Luft. Dass sich skurrile Gestalten und geheimnisvolle Zeitgenossen mit Vorliebe in irgendwelchen Provinzkäffern niederlassen, weiß der geneigte Leser und Serien-Junkie. In Twin Peaks zum Beispiel oder in Castle Rock.

Dort gehen nicht nur Spießbürger und neugierige Nachbarn um, sondern auch Aliens, Serienmörder und Vampire. In die Abgründe der Kleinstadt wagte sich jetzt Bela B Felsenheimer in seinem Debütroman "Scharnow", den er in Mannheim in der ausverkauften Alten Feuerwache präsentierte."

Bekleidet mit einem giftgrünen Pyjama mit schwarzen Fragezeichen und roten Hausslippern betrat Bela B die Bühne. Schon allein dafür gab es lauten Applaus. Der Autor ließ sich lässig auf seinem Stuhl nieder und putzte erst einmal seine Brille. Die Kleider-Wahl ist durchaus passend: Es handelt sich um das Outfit des Riddlers, ein Bösewicht aus den Batman-Universum. Womit man wieder bei Trotzky wäre. Der ist ein waschechter Superheld und kann sogar fliegen.

Wie es mit Trotzky weitergeht, erfahren die gespannten Zuhörer allerdings nicht. Doch in Scharnow, einem Dorf in der brandenburgischen Provinz, wimmelt es nur so vor durchgeknallten Protagonisten, circa 40 gibt es. Zum Beispiel Kalle, Pit, Nils und Sieben, die sich zum "Pakt der Glücklichen" zusammengeschlossen haben und eines Tages auf die Idee kommen, nackt und zugedröhnt den Billkauf zu überfallen. Dort arbeitet Sylvia, seit ihr millionenschwerer Mann sie verlassen hat. Ebenso der syrische Flüchtling Hamid, der in das Manga-Mädchen verliebt ist. Mehrere Seiten umfasst die Liste aller Charaktere inklusive Tiere. "Es ist ein bisweilen kompliziertes Buch", sagte der Autor grinsend.

Bela B ist ein Profi auf der Bühne und beherrscht das Spiel mit dem Publikum, auch wenn es bei der Lesung nicht ganz so wild zuging wie bei einem Ärzte-Konzert. Alle wurden höflich gesiezt, und es gab sogar einen Gratisdrink: Mische - vom Autor selbst gemixt. 55 Prozent Fanta und 45 Prozent Korn. Nicht gekühlt. Das Lieblingsgetränk des "Pakts der Glücklichen." Immerhin: Es schmeckte nicht so schlimm wie befürchtet.

"Ich bin mega-stolz auf das Buch", erklärte Bela B. Das kann er auch, denn mit seinem ersten Roman hat es der Punkrocker, der mit bürgerlichem Namen Dirk Albert Felsenheimer heißt, mit Anhieb in die Bestseller-Listen geschafft. Natürlich ist das zum Teil seiner Prominenz zu verdanken. Aber auch seinem Erzähltalent, seinem Gespür für Situationskomik und dem Mut, sein Erstlingswerk so randvoll zu packen.

"Scharnow" ist Psychothriller, Heimatroman, Horrorschinken, schwarze Komödie, Coming-of-Age-Drama und Superhelden-Action in einem. Es passiert viel und fast alles gleichzeitig, Menschen werden brutal gemeuchelt, verlieben sich und saufen sich besinnungslos. Es ist ein Buch wie ein Quentin-Tarantino-Film - nur noch übertriebener und noch lustiger.

