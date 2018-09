Von Marco Partner

Mannheim. Hurra, sie leben noch. Spielen "Bonnie und Clyde", "Hier kommt Alex" und "Alles aus Liebe". Den Gürtel müssen die Toten Hosen auch nach 36 Jahren Band- und Bühnengeschichte nicht enger schnallen. Am Samstagabend heuert das Düsseldorfer Punkrock-Flaggschiff bei spätsommerlichen Temperaturen auf dem Maimarktgelände an. Und fackelt binnen zweieinhalb Stunden ein impulsives Best-Of-Feuerwerk ab, bestückt mit der musikalischen Schaffenskraft aus vier Jahrzehnten. Über 30.000 "Hosen"-Fans strömen zum großen Open-Air-Konzert. Das ist keine Zahl mehr, sondern eine Wucht.

Schwarzes Sweatshirt, enge Jeans, breites Grinsen: Gewohnt bescheiden, locker und lässig betritt Frontmann Campino unter dem Gitarrengeratter und Schlagzeugstampfen seiner Band die Bühne. Mit einem Spreizsprung gibt er einen ersten Eindruck, wie quietschfidel er noch mit seinen 56 Jahren ist.

Das vom Olé-Olé-Refrain getragene "Auswärtsspiel" ist der Opener des Abends - dabei soll sich der Auftritt in Mannheim schnell in ein Heimspiel wandeln. Vor allem, weil die Band mit Andi, Breiti und Co. nach dem wirsindmehr-Festival in Chemnitz auch in der Quadratestadt Stellung bezieht - und Rassismus klar die Stirn bietet. "Herr Maaßen, wir hoffen, dass Sie das nächste Woche öffentlich erklären", prangert Campino die Aussagen des Verfassungsschutz-Präsidenten an, es habe in Chemnitz nie eine Hetzjagd auf Ausländer gegeben.

"Niemals einer Meinung", "Liebeslied" und "Willkommen in Deutschland" ertönen bei starkem Sound als Protesthymnen aus den Mega-Boxen. Allesamt Lieder aus den 80er- und 90er-Jahren, die aktueller denn je wirken. "Dies ist das Land, in dem man nicht versteht, dass fremd kein Wort für feindlich ist", singt Campino mit kratzig-motziger Stimme. "Nazis raus", skandieren die Fans.

"Die schönste Stelle des Abends", findet die Punkrock-Ikone - und doch sollen noch viele Höhepunkte folgen. Wenn zum Beispiel "Heute hier, morgen dort" des Liedermachers Johannes Wader in eine rockige Version gepackt wird - oder sich Klassiker wie "Opium fürs Volk", "Paradies" mit brandneuen Liedern wie "Unter den Wolken" abwechseln. Im Duracell-Tempo eilen die Hosen durch das Oeuvre von fast 30 Alben. Und erinnern daran, dass sie 1984 erstmalig in Mannheim gastierten, damals noch in der Alten Feuerwache. Spätestens bei "Bonnie und Clyde" oder "Alles aus Liebe" mit seinen legendären Musikvideos wird einem bewusst: Die Jungs haben MTV erlebt und überlebt. Und wohl auch die Diskotheken.

Bei "Steh auf" wälzt sich Campino zunächst auf dem Boden, bei "Disco" wird sogar das Tanzbein geschwungen. Je später der Abend, desto stärker dreht die ewige Rockband auf: "Wannsee" "Draußen vor der Tür", "Wünsch Dir was" - natürlich ist auch Zeit für "ein kleines bisschen Horrorshow" zum Mitgrölen. "Sie geben immer Vollgas - und sie sind über all die Jahre gleich geblieben. Sie sind ehrlich und lassen sich nicht verbiegen", schwärmt Bernd. 1994 besuchte der Reilinger sein erstes Hosen-Konzert in Karlsruhe. Damals war er 24, heute ist er 48.

In der Zwischenzeit hat er rund 20 Gigs der Düsseldorfer Gruppe erlebt. Den Adler vom 87er-Album "Bis zum bitteren Ende" trägt er auf der Brust. Aber das ist noch lange nicht in Sicht. "Weil du nur einmal lebst", "Unsterblich", sogar die "Zehn kleinen Jägermeister" werden gespielt - und mit "Schrei nach Liebe" ausgerechnet die Berliner Punk-Rivalen "Die Ärzte" als beste Band Deutschlands gehuldigt.

Alles an sich schon schöne Finishs, wie natürlich auch "Schönen Gruß, auf Wiedersehen". Aber die fast 60-Jährigen haben ihr Pulver immer noch nicht verschossen. Stattdessen erobert das Michael-Gorbatschow-Gedächtnis-Quartett die Bühne. Campino überlässt Violinist Alexander Pichugin das Mikro, der ein so täuschend echtes - und vor allem hohes - "T.N.T."-AC/DC-Cover singt, das Gitarrist Andreas Meurer vor Freude ins Publikum hechtet.

Mit "Tage wie diese" und der legendären FC-Liverpool-Hymne "You’ll Never Walk Alone" könnte es (fast) ewig so weiter gehen. Irgendwann ist dann aber doch ein Ende in Sicht. Wenn auch nur für diesen Abend.