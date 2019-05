Von Annegret Ries

Mannheim. Was in der Nacht des 17. November 2018, in der Zeit zwischen 5 und 5.30 Uhr, am Mannheimer Paradeplatz geschehen ist, versucht seit gestern das Schwurgericht des Landgerichts Mannheim herauszufinden. Die Suche nach der Wahrheit wird nicht leicht.

Ein 23-jähriger syrischer Asylbewerber, der zuletzt in Frankenthal wohnte, soll zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt haben. Wegen versuchtem Totschlag in zwei Fällen hat ihn Staatsanwältin Beate Ritzke angeklagt.

Ausgangspunkt war der Taxistand in der Nähe des Quadrats D1. Dort habe eine Gruppe, zu welcher der Angeklagte gehörte, eine "verbale Auseinandersetzung" mit einem Taxifahrer gehabt, heißt es in der Anklage. Mit dem Taxifahrer habe es keinen Streit gegeben, widersprach der Angeklagte. Er und einer seiner Bekannten seien in ein Taxi eingestiegen, während zwei weitere Bekannte außerhalb des Taxis noch etwas ausgetrunken hätten, weil der Taxifahrer sie ansonsten nicht mitgenommen hätte.

Der Angeklagte berichtete weiter, dass eine andere Gruppe vorbeigelaufen sei. Ein Mann aus dieser Gruppe und einer seiner Bekannten hätten sich gegenseitig beschimpft, dann habe sein Bekannter dem anderen Mann "mit der Faust ins Gesicht geschlagen, und der hat zurückgeschlagen". Er sei aus dem Taxi ausgestiegen, "weil ich die Beiden trennen wollte", sagte der 23-Jährige.

Anders schilderte einer der Verletzten den Beginn der Auseinandersetzung: Die Gruppe des Angeklagten habe anscheinend eine Auseinandersetzung mit einem Taxifahrer gehabt. Als er und seine Freunde an dem Taxistand vorbei gelaufen seien, sei ein Plastikbecher in seine Richtung geworfen worden, und zwei aus der Gruppe seien auf ihn und seine Freunde zugegangen und hätten eine Schlägerei begonnen.

Der Angeklagte sagte dagegen, "plötzlich ist ein Kahlköpfiger auf mich losgegangen und hat mich mit der Faust ins Gesicht geschlagen". Er erzählte, dass ihn der Kahlköpfige immer weiter geschlagen habe, er auf den Boden gefallen und dort weiter geschlagen worden sei, bis er irgendwann eine Hand freibekommen habe. Als er dann den Kahlköpfigen geschlagen habe, sei eine Frau gekommen und habe gesagt, er solle "bitte, bitte" aufhören. Er habe das getan und sei "um die Ecke gegangen".

Er habe keinen Streit gewollt, außerdem sei ihm eingefallen, dass er unter Bewährung steht, sagte der 23-Jährige, der 2017 vom Landgericht Frankenthal wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden war und im August 2018 den Rest der Strafe zur Bewährung erlassen bekommen hatte.

Nachdem er um die Ecke gegangen war, sei der Streit weitergegangen, erzählte der Angeklagte. Als er kurze Zeit danach seine Bekannten wieder getroffen habe, habe einer ein Messer in der Hand gehabt. Er habe dem Mann das Messer wegnehmen wollen und sich dabei an den Hand verletzt.

So erklärte der Angeklagte, warum er an der Hand verletzt war, als ihn die Polizei kurz nach dem Vorfall festgenommen hat. Die Beschreibung durch die Verletzten und ihre Begleiter habe auf den Angeklagten gepasst, sagte ein Polizist. Der Angeklagte sei der Mann gewesen, der ihn in den Rücken "geschlagen" habe, sagte das Opfer. Er berichtete, dass ihn ein Hellhäutiger und ein Dunkelhäutiger angegriffen hätten.

Der Angeklagte sagte, dass seine drei Begleiter Afrikaner gewesen seien. Auf Fragen des Vorsitzenden Richters Gerd Rackwitz sagte er, dass er nur die Vornamen der Männer kenne, er wisse auch nicht, wo sie wohnen. Der Prozess wird am Dienstag, 14. Mai, 9 Uhr, fortgesetzt.