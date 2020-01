Andreas (l.) und Christian Ehrlich in der SAP-Arena mit ihrem fliegenden Lamborghini. Das Bild entstand in der Pause ihrer Show. Foto: Gerold

Von Carsten Blaue

Mannheim. Sie schweben in einer Hubschrauber-Attrappe ein, von der keiner weiß, wie sie auf die Bühne kommt. Und sie entschwinden auf einem Motorrad, einer Art Waveboard und mit einem goldfarbenen Lamborghini im Schlepp wieder in die Lüfte und sind plötzlich wieder weg. Dazwischen liegen gut zwei Stunden Staunen, Illusionsspektakel und fröhliche Unterhaltung, zelebriert von den Ehrlich-Brothers. Die beiden Brüder geben ihr neues Programm "Dream and Fly" Anfang der Woche gleich zwei Mal in der jeweils nicht ganz ausverkauften SAP-Arena, angekündigt als "das größte Magie-Spektakel, das jemals für eine Tour produziert wurde". Groß an technischem Aufwand ist es gewiss, spektakulär schon auch. Ganz sicher ist es aber die sympathischste Zaubershow, die man sich vorstellen kann.

Das liegt daran, wie Andreas und Christian Ehrlich ihre Illusionen und Tricks rüberbringen. Sie wären gar nicht die Typen dafür, auch noch sich selbst mit einer magischen Aura zu inszenieren. Stattdessen Turnschuhe, Jeans, Lederjacken und echte Freundlichkeit für jeden aus dem Publikum, der für einen Trick eingespannt wird. Und wenn man sich vor Augen führt, dass Andreas (41) und Christian (38), die mit Nachnamen eigentlich Reinelt heißen, aus Herford in Nordrhein-Westfalen kommen und dort noch immer wohnen und an ihren Nummern tüfteln, dann sagt das eigentlich schon alles über die Erdung dieser beiden Zauberkünstler. Sie wirken immer noch wie die Jungs, die sich darüber freuen, dass ihr Zauberkasten-Set funktioniert. "Hammer!", ruft Christian bei jedem gelungenen Trick und strahlt. Wobei der Zauberkasten ziemlich groß geworden ist, wenn Andreas aus einem roten Schrott-Block, der mal ein Golf war, den goldfarbenen Lamborghini zaubert.

Ihr Programm ist also alles andere als geerdet, und so will es ja schon der Titel. Schwerelos gleitet Chris Ehrlich durch eine Art Halfpipe, während sein Bruder quasi in der Luft liegend Klavier spielt. Natürlich verschwinden die beiden auch mal, um im nächsten Moment unter dem Dach der Arena wieder aufzutauchen – auf einem kleinen, an Drähten hängenden Plateau, das nur Platz bietet für den Gitarre spielenden Chris und ein Schlagzeug, an dem Andreas sitzt.

Man sollte sich nicht den Kopf darüber zerbrechen wollen, wie das geht, sondern sich einfach mitreißen lassen. Man könnte nämlich verpassen, wie eine Assistentin scheinbar und wie im Traum durch Christians Bauch schlüpft oder die Brüder aus einer Art Riesen-iPad krabbeln. Samt Motorrad. Eine bekannte Nummer. Auch "Déjà-Vu" sieht man gerne wieder. Dabei faltet Chris Ehrlich aus einem Zwanzig-Euro-Schein erst einen Fünfer und dann einen Hunderter.

Eigentlich sind es vor allem diese kleineren Tricks, die die handwerkliche Präzision der Brüder beweisen. Wenn Chris einer Zuschauerin Spielkarten in die Hand zaubert, Andreas die Eheringe eines jungen Paars verkettet oder der Teddy der kleinen Miriam plötzlich wieder auftaucht. Ja, auch die Kinder kommen nicht zu kurz. Dass es für die Kids am Ende unzählige, in Folie verpackte Marshmallows regnet, mag man den Ehrlich-Brothers verzeihen.

Klimaneutral und ihre Show passen sowieso nicht zusammen. Doch ihre Idee, vier Damen für kleinere Umbaupausen als "Band" in die Show zu integrieren, gibt Punkteabzug – zu viel Playback, zu heftig stampfende Beats und dabei nicht wirklich zauberhaft.