„Alles können wir nicht komplett herunterfahren“: Daniel Hopp in der leeren SAP-Arena. Diese generiert derzeit keine Einnahmen. Kosten für Wartung, Brandschutz, Energie und Personal fallen trotzdem an. Foto: Gerold

Von Peter Wiest

Mannheim. Ihren Humor hat Christina Redlich nicht verloren. "Das habe ich mir extra an meinen Schlüsselbund gehängt", sagt sie schmunzelnd mit Blick auf ein kleines rotes Herz, als sie die Tür zum Bürokomplex der SAP-Arena aufschließt. "Ich habe das damals irgendwie gebraucht, nach allem, was hier passiert ist. Sonst hätte es mir wirklich fast das Herz gebrochen". Eigentlich ist es nicht das, was seit Beginn der Corona-Krise passiert ist, was der für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing verantwortlichen Mitarbeiterin der Arena zu schaffen macht. Es ist vielmehr all das, was seither nicht passiert ist.

Seit dem 16. März steht der Betrieb komplett still im mit Abstand größten Veranstaltungshaus der Region, das bis zu 13.000 Zuschauern Platz bietet. Große Konzerte nationaler und internationaler Stars sind ebenso ausgefallen wie Eishockeyspiele der Mannheimer "Adler" oder Handballspiele der "Rhein-Neckar-Löwen", die in der Halle seit langem zu Hause sind. Die nicht ganz 50 fest angestellten Mitarbeiter der Arena sind in Kurzarbeit – und die bei manchen Veranstaltungen bis zu 600 externen Partner des Hauses, die für Dinge wie Catering, das gastronomische Angebot oder die Platzanweisung in der Halle sorgen, sind praktisch arbeitslos geworden.

"Das hat uns alle quasi über Nacht völlig überrascht und zunächst aus der Bahn geworfen", erinnert sich Arena-Chef Daniel Hopp an die Mitteilung, dass Großveranstaltungen nicht mehr stattfinden dürften, die ihn und sein Team beim letzten Saison-Spiel der "Adler" am 15. März erreichte. "Am Anfang dachten wir, nun ja, das geht vielleicht vier oder sechs Wochen. Aber es wurde dann schnell klar, dass das viel länger dauern würde".

Bereits am nächsten Tag musste improvisiert werden, da das geplante Konzert mit James Blunt nicht mehr stattfinden konnte. "Das alles war für uns eine komplett neue Situation, mit der wir uns erst mal auseinandersetzen mussten", erinnert sich Daniel Hopp. Das komplette Team, das in Kurzarbeit geschickt wurde, habe sich jedoch dieser Aufgabe und der neuen Situation mit großem Verständnis dafür und in absoluter Solidarität gestellt – und sie bisher auch den Umständen entsprechend gut gemeistert.

Trotzdem beziffert der Arena-Chef die laufenden Kosten für den Unterhalt und Fortbestand eines Veranstaltungshauses dieser Größenordnung auf "einen mittleren sechsstelligen Betrag pro Monat". Dieser ergibt sich aus der weiterhin notwendigen Wartung und dem Betrieb der technischen und anderen Anlagen, aus Energiekosten etwa für Lüftung oder Elektrizität und aus den trotz Kurzarbeit weiter laufenden Personalkosten. Hinzu kommen Dinge wie die Alarmsicherung des Hauses sowie die allein schon aus Brandschutz-Gründen notwendige Rund-um-die-Uhr-Bewachung, die von einem externen Dienstleister erbracht wird. "Wir versuchen, alle variablen Kosten so weit wie möglich zu reduzieren", so Daniel Hopp, "aber alles können wir halt nicht komplett runterfahren".

Bisher war es nach seinen Worten möglich, die laufenden Kosten aus den in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Rücklagen zu erbringen, die jedoch bis zum Jahresende aufgebraucht seien. Spätestens im Januar müsse der Betrieb in normaler Form wieder aufgenommen werden: "Sonst werden wir darauf angewiesen sein, entsprechende Kredite aufzunehmen". Alle für das Haus vorgesehenen Investitionsprojekte sind so oder so fürs Erste auf Eis gelegt worden: "Da geht derzeit gar nichts".

Bis dahin bleibt das Arena-Team in Kurzarbeit, freut sich jedoch schon darauf, dass nach derzeitigem Stand der Dinge ab November zumindest wieder Eishockey-Spiele der "Adler" vor Publikum stattfinden sollen, wenn das bis Ende Oktober bestehende Verbot für Großveranstaltungen im Land endet. "Selbstverständlich muss das Gesundheitsamt dem zustimmen. Aber wir haben dafür bereits ein ganz spezielles Abstands- und Hygienekonzept mit Hygienikern und Virologen erarbeitet", so der Arena-Chef, "und wir denken, es könnten dann um die 3000 oder vielleicht sogar mehr Zuschauer in die Halle gelassen werden".

Wenn das funktioniert und sich dann vor allem auch die Besucher an die entsprechenden Vorschriften halten, werde es hoffentlich ab dem neuen Jahr möglich sein, den Normalbetrieb wieder aufzunehmen: "Mit all diesen wunderbaren Emotionen und dem Gefühl der Unbeschwertheit, das wir dem Publikum in unserer Arena bei jeder Veranstaltung vermitteln möchten, und das doch uns allen derzeit so sehr fehlt".