Mannheim. (uwi) Zwei Bauunternehmer müssen sich vor der Wirtschaftsstrafkammer verantworten. Die serbischen Brüder sollen zahlreiche Schwarzarbeiter beschäftigt haben. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Anklage auf über eine Million Euro. Acht Tage lang hatte das Gericht bereits verhandelt. Dann stellte sich heraus, dass einer der Dolmetscher nicht für die serbische Sprache zugelassen ist. Der Prozess musste von vorne beginnen.

Im Laufe der ersten Verhandlung seien Ungereimtheiten bei den Übersetzungen aufgefallen, sagte Verteidiger Steffen Lindberg. Nachforschungen durch das Gericht hätten ergeben, dass der Dolmetscher für die albanische, nicht aber für die serbische Sprache bei Gericht zugelassen ist. Damit konfrontiert, habe der Mann dies zugegeben und gesagt, dass er seit Jahrzehnten in Hunderten von Verfahren als Dolmetscher für das Serbische tätig sei. Zum Prozessauftakt am 11. Februar hatte er sich auf seinen Eid berufen. Für Verteidiger Lindberg "ein starkes Stück". Ihm sei kein vergleichbarer Fall bekannt.

Die Strafkammer habe den Dolmetscher entlassen und am selben Tag den Prozess neu gestartet. Die Erkenntnisse aus den ersten acht Verhandlungstagen können nicht verwertet werden. Nach der erneuten Verlesung der Anklage hätten die Brüder ihre Geständnisse wiederholt, sagte Lindberg. Die beiden sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen Löhne an ihre Arbeiter zwischen April 2016 und Januar 2018 ganz oder teilweise "schwarz" ausbezahlt haben.

Das Nachsehen hatte die AOK Baden-Württemberg. Aufgrund falscher Angaben entgingen der Krankenkasse Beiträge in Höhe von 656.000 Euro. Zudem sollen die Brüder Lohnsteuern in Höhe von rund 180.000 Euro hinterzogen und der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse 220.000 Euro vorenthalten haben. Das Urteil war für den 19. Juni geplant. Ob es dazu kommt, ist fraglich.