Von Stefan Otto

Mannheim. Mann, Mann, Mann. "Männer sind Schweine", verlautbarte sein erstes Programm. Später hieß es, Männer seien primitiv, aber glücklich, peinlich und bekloppt, aber sexy. Mit seinem sechsten Programm "Männer sind faul, sagen die Frauen", gastierte der erfolgreiche Comedian Mario Barth am Freitagabend in der ausverkauften SAP Arena.

Sobald er die Bühne betritt, amüsiert er sich mindestens ebenso sehr wie sein Publikum. Wenigstens sieht es danach aus, wenn Barth vor Vergnügen beinahe zu platzen scheint und immer wieder kichert, lacht oder grinst. Wenn er zum Beispiel berichtet, dass vor Veranstaltungsbeginn drei Personen vor der Mannheimer Arena gewartet hätten, die eigentlich ein Konzert von Andrea Berg besuchen wollten.

Dieses Konzert der Schlagersängerin wird zwar am gleichen Tag und im gleichen Monat, jedoch erst 2020 stattfinden. "Da ham wa gesagt, draußen ist et kalt, drinnen ist et warm. Wenn ihr wollt, kommt doch rin!" berlinert Barth, begrüßt die drei neuen Fans in der Arena und beömmelt sich.

Auf der Bühne, die er mit großen Schritten im Lauf des Abends unzählige Male abmisst, hin und her und her und hin, agiert er vor monumentaler Kulisse. Seine Bühnenbildner haben das bekannte Elefantentor des Berliner Zoologischen Gartens nachgebaut. Den Hintergrund bildet eine noch größere Leinwand mit exotischen Bäumen und anderen Pflanzen, aus denen das Brandenburger Tor, das Reichstagsgebäude und andere Wahrzeichen der Stadt ragen. Kurios und kindlich sind einige, ebenfalls kolossale Tiergestalten, sonderbare Kreuzungen wie ein "Honeybär", oder ein "Mausefant", die auch am Merchandising-Stand zu erwerben sind. Ganz so albern ist Barths Comedy nicht.

Von der Dauerbaustelle Berliner Flughafen kommt er rasch auf eine kleinere Baustelle im eigenen Badezimmer und damit auf sein eigentliches Thema: die Paarbeziehung von Mann und Frau. Dabei greift der 46-Jährige durchweg auf Rollenklischees zurück, trifft aber offensichtlich den Nerv seiner Fans, die sich in seinen Schilderungen wiederfinden. Über den Abend hinweg liefert Barth letztlich eine große Erzählung, eine Geschichte, die er temperamentvoll und unterhaltsam vorzutragen versteht.

Bei ihm kommt es weniger als bei anderen Comedians auf die Pointen an, die oftmals kaum zu überraschen vermögen. Barth baut vor allem geschickt Spannung auf und wieder ab und ein paar Gags ein. Die Männer und Frauen im Publikum sehen sich bloßgestellt und gleichermaßen bestätigt, weil der Komiker echte oder vorgebliche Eigenheiten beider Geschlechter in gleicher Weise plakativ überzeichnet.

Die Umbauarbeiten in seinem Bad verursachen einen Wasserschaden, den der Komiker seiner Freundin findig verkauft: "Wat willste denn, wollt’ste doch haben, ’ne Regendusche!" Männer seien nicht faul, sondern kreativ, folgert der gelernte Elektroniker, und, anders als Frauen, zur Muße befähigt. "Wir Männer sind aktive Nichtstuer", erklärt er, die in der Lage seien, über Stunden einfach nur dazusitzen, zu gucken und zu atmen.

"Ich liebe meine Freundin, aber sie ist sehr speziell", meint Barth und beschreibt ebenso das Verhalten der Männer beim Junggesellenabschied, etwa wenn der volltrunkene Bräutigam in spe zwei uniformierte Polizistinnen für Stripperinnen hält und seinen Kumpel mit ins Verderben zieht. So wie hier greift Barth oftmals auf bekannte Stereotypen zurück, die nicht auf Erneuerung, sondern die Verfestigung alter Rollenbilder abzielen. Er ist ein konservativer Comedian ohne intellektuellen Anspruch, das macht ihn so beliebt.

Und das seit 19 Jahren schon. Im Juni 2020 wird er auf der Berliner Waldbühne sein 20-jähriges Bühnenjubiläum feiern, und zwar mit seinem allerersten Programm: "Männer sind Schweine, Frauen aber auch!" So bleibt alles beim Alten.