Das Briefzentrum in Mannheim-Käfertal ist das zweitgrößte im Land. Rund 400 Mitarbeiter sorgen hier für die Postverteilung. Foto: Gerold

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Schon bei seiner Einweihung setzte das Briefzentrum im Käfertaler Gewerbegebiet Maßstäbe. Es ist das zweitgrößte im Land und eines der ganz frühen, die in Betrieb genommen werden. Seither hat sich in der riesigen Halle, deren Grundfläche größer als ein Fußballfeld ist, viel verändert.

Allein der Einzugs- und Versorgungsradius ist gleich geblieben. Er umfasst das gesamte Gebiet mit den Postleitzahlen "68" oder "69" als erste Ziffern. Der größere Teil zählt zu Baden-Württemberg, der kleinere zu Hessen. Die Region reicht von Biblis im Norden bis nach Waghäusel im Süden und von Mannheim im Westen bis nach Mudau im Osten. Jeder Brief, der in dieser Region aufgegeben oder zugestellt wird, durchläuft die Mannheimer Sammelstelle. Bis zu 2,25 Millionen Sendungen pro Tag können zusammenkommen - und das seit 23 Jahren.

Beim Startschuss 1996 war die Betriebshalle technisch auf dem neuesten Stand. Längst aber sind alle Anschriftenlese- und Briefsortiermaschinen von damals ausrangiert und gegen noch modernere und leistungsfähigere Automaten ausgetauscht worden Sie bringen Postkarten, Standard- und Kompaktbriefe schon vor Ort in die Reihenfolge, in der Postboten in ihrem Bezirk die Straße "versorgen".

Auch die neue Großbriefanlage sortiert die Sendungen "handgerecht" und maßgeschneidert für den Laufweg der Postboten. "Go green" lautet heute ein Motto, das der gelbe Marktführer immer akribischer verfolgt. Für die "letzte Meile" der Postzustellung werden häufig auch umweltfreundliche Streetscooter eingesetzt, vollelektrische Kleintransporter.

Inzwischen hat die Deutsche Post bundesweit 400 Millionen Euro in eine neue Generation von Briefsortiermaschinen investiert, um die Schnelligkeit der Bearbeitung sowie die Sortierqualität weiter zu erhöhen. Auch in Mannheim machen hochmoderne Anschriftenlese- und Video-Codiermaschinen ihren Job.

Trotz der wachsenden Zahl an E-Mails bleiben die Mengen der verarbeiteten Kommunikation seit Jahrzehnten auf einem ähnlich hohen Niveau, saisonale Schwankungen wie Weihnachten inbegriffen. Was sich verändert hat, sind die Adressaten. Massensendungen und Firmenpost haben die Privatkundenpost nahezu ersetzt, die noch rund 13 Prozent aller Schreiben ausmacht.

Während tagsüber Werbesendungen abgefertigt werden, rotieren die Automaten abends und in den frühen Morgenstunden für Geschäfts- und Privatpost. Es muss schnell gehen, denn die Berge müssen innerhalb kürzester Zeit sortiert werden, weil die Kunden sie einerseits möglichst spät einliefern und anderseits am nächsten Werktag bei ihren Empfängern wissen wollen.

Immer mehr Arbeit erledigen die Maschinen, doch weiterhin ist auch Handarbeit gefragt. Etwa in der "Briefordnerei", einer Bezeichnung, die jeden Zeitgeist überlebt zu haben scheint. Dort werden die Sendungen nach Formaten getrennt und es wird entschieden, welche durch eine Stempelmaschine flitzen können und welche nicht. Alles, was größer ist als die Norm oder vom Automat ausgespuckt wird, wird in die Hand genommen. Und da kann gelegentlich recht Merkwürdiges anfallen.

Die klassischen Irrläufer sind Schlüssel oder Geldbörsen, die versehentlich im Postkasten gelandet sind oder von Dieben entsorgt wurden. Solche Sachen fallen dann unter "Unzustellbare Gegenstände", werden aussortiert und ins Servicecenter zur Nachforschung geschickt. Die Brieffabrik beschäftigt gut und gern 400 Leute. Sie arbeiten in drei Schichten. Vor allem in den späten Nachmittagsstunden, wenn die ersten Fahrzeuge mit dem Inhalt der geleerten Postkästen eintreffen, wird es schon mal laut in der Halle.

"Etwa 94 Prozent aller vor der letzten Briefkastenleerung eingelieferten Sendungen erreichen bereits am nächsten Werktag ihre Empfänger in ganz Deutschland. Das ist nur mit motivierten Mitarbeitern und mithilfe dieses Hightech-Briefzentrums möglich", sagt Frank Steinbrenner, der neue Chef der Niederlassung.