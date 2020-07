Ein Bild aus besseren Tagen: Das „Baton Rouge“ zog in den letzten Jahren kaum noch Partygänger an. Foto: zg

Von Marco Partner

Mannheim. Auf den Fotos strecken sich noch ausgelassen die Hände in den Partyhimmel. Freudestrahlende Gäste, gut aufgelegte DJs, glückliche Barkeeper. Bilder, die ab sofort der Vergangenheit angehören. Das "Baton Rouge" macht zu, beziehungsweise nach dem seit März anhaltenden Disco-Lockdown gar nicht erst wieder auf. Die Corona-Pandemie wird aber nicht als Hauptursache für die Schließung des Clubs in der Mannheimer Innenstadt aufgeführt. Eher geben die Betreiber ein verändertes Ausgehverhalten und die steigenden Kosten als Gründe für den radikalen Schritt an.

Am Eingang der Planken ist das "Baton Rouge" (zu Deutsch: Roter Taktstock) gelegen. Gegenüber dem Wasserturm zwischen Starbucks und "Meckes", zog die Nacht-Location seit 2008 Partygäste in ihren Bann. Der große, moderne Laden mit Bar und stilvoller Chill-out-Lounge vereinte viele Tanzbeine in einem Raum. Electro, R’n’B, Hip-Hop und 90er-Mucke ertönten aus den Boxen. An Halloween oder Fastnacht standen bestimmte Feiermottos an.

Bis zu 500 Besucher fanden in der eher schickeren Diskothek Platz. Doch schon zur Mitte der 2010er-Jahre machte der stellvertretende Geschäftsführer, Martin Weiche, eine schleichende Veränderung aus. "Es kamen immer weniger Besucher, eigentlich nur noch die Hälfe", erklärt er. Zeitgleich nahmen die Personalkosten aufgrund des ansteigenden Mindestlohns zu. "Aber wenn man als Betreiber bei sinkenden Gästezahlen immer höheren Mindestlohn zahlen muss, ist das eine ganz einfache Rechnung am Schluss", zeigt Weiche auf. Hinzu komme der Trend der letzten Jahre, der weg von größeren Clubs hin zu kleineren Bars mit Tanzmöglichkeiten gehe. "Was wir in den letzten Jahren noch gut gemanagt bekommen haben, wurde zusehends schwerer", sahen die Betreiber schon seit Jahren dem Clubsterben offenen Auges entgegen.

Als Mitte März die Schotten coronabedingt dichtgemacht werden mussten, hegte das "Baton Rouge"-Team eigentlich wenig Hoffnung auf eine Wiedereröffnung. "Dass es im April weitergeht, erschien uns schon damals illusorisch. Die staatlichen Hilfen sind gut gemeint, können aber die Probleme nicht wirklich lösen, die eine derartig lange Unterbrechung des Geschäftsbetriebes mit sich bringt", betont Martin Weiche.

Die Corona-Zwangspause sieht er daher nicht als Ursache, sondern eher als das berühmte "Zünglein an der Waage". Und letztlich diente die Pandemie sogar als Beschleuniger bei einer Entscheidung, mit der man sich schon seit Jahren quälte. Die Gedankenspiele einer dauerhaften Schließung habe man nämlich schon seit drei Jahren in der Schublade gehabt. Oder besser gesagt: die Pläne einer Umorientierung.

Als Eigentümer der Räumlichkeiten beherbergt die BR Service GmbH auch viele Start-ups und Programmierer in ihrem Gebäude. "Wir mussten feststellen, dass unten, im Club, viel weniger rauskommt als oben. So entsteht einerseits Platzbedarf, dem gegenüber ein Geschäftsmodell mit einer sehr unsicheren Zukunft steht", erläutert der stellvertretende Geschäftsführer.

Nun dürfen sich die Start-ups auf der einstigen Tanzfläche unweit des Wasserturms ausbreiten. Und doch schwingt auch viel Wehmut mit. "Das traurigste Lager seit 2008", postete das Baton Rouge Team dieser Tage ein Bild vom Bier- und Whisky-Reservoir auf Facebook. Die unbestellten Getränke nehme der Lieferant zumindest ohne Aufpreis zurück. Und auch die vielen Partybilder bleiben in guter Erinnerung.