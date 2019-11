Von Peter Wiest

Mannheim.„Wenn man etwas Neues etablieren will, darf man das Alte nicht außen vor lassen“: Getreu diesem Motto ist Bülent Ceylan dabei, sein mittlerweile zwölftes Solo-Programm zusammenzustellen. „Luschtobjekt“ wird es heißen – und nach der Vorpremiere im Januar, die schon traditionell im Mannheimer Capitol läuft (und längst ausverkauft ist), wird er auf Tournee gehen durch die gesamte Republik und auch Auftritte in der Schweiz und in Österreich haben. Die großen Arenen, aber auch kleinere Hallen wird er bespielen mit diesem „Luschtobjekt“ – von der SAP-Arena in Mannheim bis hin zum Palatin in Wiesloch, der Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim oder der Weststadthalle in Bensheim. Wie viele Auftritte zwischen Lübeck, Hamburg, Köln, Berlin, Dresden, Karlsruhe, Wien oder Zürich es insgesamt sein werden, weiß der „Monnemer Türk“ selbst nicht so genau. Fakt jedoch ist: Er wird zwei Jahre lang als „Luschtobjekt“ durch die Lande reisen.

Ist das alles nicht auch ein bisschen stressig? „Ja, schon“, sagt Bülent Ceylan bei dieser Frage und lacht, „aber das ist eine Art von Stress, wie ich sie liebe – auch wenn es zugegebenermaßen wirklich anstrengend ist“. Mit dem neuen Programm, das noch nicht ganz fertig ist, begibt er sich auf neue Pfade – beschreitet aber auch immer wieder die bekannten Wege, denen er letztlich seinen Erfolg zu verdanken hat. Als „Luschtobjekt“ werden sich so einmal mehr Hausmeister Mompfred, Anneliese und auch „der Harald“ präsentieren – wobei Letzterer das erst tut, nachdem er via Facebook darüber hat abstimmen lassen, ob er denn tatsächlich auch ein „Luscht-objekt“ sein könne, und dafür überwältigende Zustimmung erhielt.

Aber auch neue Figuren werden ab Januar auf der Bühne zu sehen sein, wie Ceylan vorab verrät. So präsentiert er als neue Erfolgsfigur seinen Donnergott Thor, der „bekanntlich ja ein Mannheimer ist“, wie er sagt: „Und da werde ich quasi weltexklusiv zum ersten Mal öffentlich sagen, wo, wann und wie bei Thor der Hammer hängt“.

Genau so „luschtisch“ wird es werden, wenn die Figur tatsächlich auf der Bühne erscheint, mit der Bülent in den zurückliegenden Monaten den meisten Erfolg einheimste – in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ („Der maskierte Sänger“), in der das Publikum über mehrere Folgen hinweg erraten musste, wer jeweils verkleidete Promis waren. Als „maskierter Engel“ schaffte es Ceylan dabei bis ins Finale – und begeisterte auf dem Weg dahin mit seinem Gesang und Interpretationen etwa von Metallicas „Nothing Else Matters“ oder einer extrovertierten Heavy Metal-Version von Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“. „Es könnte durchaus sein, dass ich auch beim ’Luscht-objekt‘ als maskierter Engel auf der Bühne singen werde“, beschreibt der Comedian seine momentanen Überlegungen, „ich glaube schon, dass das besonders gut ankommen würde beim Publikum“.

Dass er in der Fernsehshow durch seine bekannten Gesten wie etwa die gehörnte Metal-Hand mit den abgespreizten Fingern eigentlich viel zu früh zu erkennen gewesen sei, wie manche Kritiker behaupten, sieht er selbst nicht so. „Und wenn doch“, schmunzelt er, „dann ist das ja auch nicht wirklich schlimm. Es ist doch schön, wenn die Leute den Monnemer Türk erkennen“. Irgendwelche „Luschtobjekte“ hat im Übrigen für Ceylan jeder auf seine eigene Art – wobei das nicht immer etwas mit Sex zu tun haben muss. Denn nach seinen Worten sind „für viele vielleicht ihre Kleider, ihre Schuhe, ihr Smartphone oder meinetwegen auch ein Atomkraftwerk ’Luschtobjekte’“. Wie die dann präsentiert werden in der neuen Show, darüber lässt sich Ceylan im Detail noch nicht aus – sagt aber, dass „die Leute viel Neues zu erwarten haben“. Er hat das Programm gemeinsam mit seinem neuen Mit-Autor Rainer Bender konzipiert.

Nicht zuletzt werden über das „Luschtische“ hinaus auch ernsthaftere Themen zur Sprache kommen. So wird Ceylan auf den Klimaschutz zu sprechen kommen, verrät er. Und die illustre Männerrunde aus Trump, Erdogan, Putin und Kim Jong-un, die bereits im letzten Programm „Lassmalache“ ihren Auftritt hatte, wird ebenfalls wieder zu erleben sein: „Da habe ich dieses Mal eine ganz spezielle Diktatoren-Nummer in Planung. Mal gucken, was ich da mache“. Die derzeitige politische Situation in der und um die Türkei sei „wirklich schwieriger denn je“, sagt der Monnemer Türk. „Ich bin immer für Frieden und dafür, dass sich die Menschen mehr umeinander kümmern“.

Der Comedian selbst kümmert sich um seine „Bülent-Ceylan-für-Kinder-Stiftung“, die bedürftigen Kindern bereits reichlich Hilfe geleistet hat – und dies in Zukunft noch viel mehr tun soll. Gerade konnte durch eine Spende an einer Mannheimer Klinik ein zweiter Brutkasten für Frühchen-Transporte angeschafft werden: „Eine unter entsprechenden Umständen absolut lebensnotwendige Sache“, so Ceylan. Kindern in Not zu helfen, das sei ihm ein Herzensanliegen: „Nicht nur, aber besonders auch dann, wenn man wie ich selbst gesunde Kinder hat“.

Info: www.buelent-ceylan.de