Mannheim. (RNZ) Weil er zwei Männer im vergangenen November am Taxistand nahe des Paradeplatzes mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist nun ein 23-Jähriger Mann wegen versuchtem Totschlags angeklagt. Die Geschädigten bemerkten laut Polizei am 17. November gegen 5 Uhr einen Streit zwischen einem Taxifahrer und vier Personen. Einer davon soll der Angeklagte gewesen sein.

Ihm wird vorgeworfen, mit seinen Begleiter auf die beiden Geschädigten losgegangen zu sein. Im Lauf der Auseinandersetzung soll er beiden Männern mit einem Messer in den Rücken gestochen und sie dabei so schwer verletzt haben, dass bei einem der Männer Lebensgefahr bestand. Weil der Angeschuldigte unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, geht die Staatsanwaltschaft von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Der Beschuldigte befindet sich in Haft.