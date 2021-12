Von Alexander Albrecht

Mannheim.Vier mutmaßliche "Reichsbürger" müssen sich ab Freitag, 7. Januar, vor dem Mannheimer Landgericht verantworten, die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 57 bis 71 Jahren unter anderem unerlaubten Besitz von Munition vor. Sie sollen laut Anklage zwischen 2015 und 2017 beschlossen haben, sich zu bewaffnen – zum Selbstschutz und aus der Überzeugung heraus, dass die staatliche Ordnung zusammenzubrechen drohe.

Der handwerklich begabte Angeklagte Frank E. stellte den Ermittlungsergebnissen zufolge Waffen und Waffenteile her und gab diese an Karl B. weiter. Die Munition erhielt dieser von Klaus D., einem Sportschützen. Karl B. soll Waffen und Munition in seiner Wohnung im Rhein-Neckar-Kreis sowie in den Wohnungen seiner beiden Freundinnen aufbewahrt oder an andere Personen weitergereicht haben, unter anderem an Thiemo B., den vierten Angeklagten.

Karl B., Thiemo B. und Frank E. hatten offenbar nicht die erforderliche Erlaubnis für den Umgang mit Schusswaffen und Sprengstoffen. Klaus D. und Frank E. durften weder Schusswaffen herstellen, noch war es ihnen gestattet, diese und Munition an andere Personen weiterzugeben.

Klaus D. soll zwischen Sommer 2016 und Januar 2017 als Inhaber einer Waffenbesitzkarte eine drei- bis vierstellige Zahl an Patronen für eine Parabellum-Pistole gekauft und Karl B. ausgehändigt haben. Bei der Festnahme auf seinem Anwesen in Rheinland-Pfalz entdeckten die Ermittler weitere 100 Patronen eines Kalibers, für die er keine Erlaubnis hatte.

Bei Frank E. fanden die Ermittler bei der Hausdurchsuchung im Rhein-Neckar-Kreis eine große Menge an Munition sowie mehrere selbst gebaute Waffen und Waffenteile. Dazu zählten etwa ein Flammenwerfer, mehrere Einzelladerkurzwaffen ("Slam Guns") und 1,4 Kilo Schwarzpulver. Ebenfalls im Rhein-Neckar-Kreis schlugen die Ermittler bei Thiemo B. zu. Er hatte in seinem Auto eine nicht durchgeladene, halb automatische Selbstladepistole griffbereit. In der Wohnung des Mannes fielen den Ermittlern selbst hergestellte Schusswaffen, ebenfalls "Slam Guns" und ein Schießkugelschreiber in die Hände.

Karl B. soll eine vierstellige Zahl erworbener Patronen zum Teil für sich behalten, zum Teil mit Gewinn weiterveräußert haben. Einem verdeckten Ermittler verkaufte er nach Behördenangaben im November 2016 für 250 Euro einen aus einer Wühlmausfalle gebauten Schussapparat. Zuvor soll Karl B. auf seinem Profil eines Sozialen Netzwerks, für alle Nutzer frei zugänglich, zahlreiche Beiträge verbreitet haben, in denen er den Holocaust leugnete, zum Mord an Juden aufrief und gegen Geflüchtete hetzte.

Dadurch habe er eine feindselige Haltung gegenüber diesen Bevölkerungsgruppen erzeugen und zu "erheblichen rechtswidrigen Taten" gegen sie aufrufen wollen, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Zudem habe er Juden wie Geflüchtete bewusst als minderwertig dargestellt. Das Gericht hat für den Prozess zehn Verhandlungstage angesetzt.