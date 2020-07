Mannheim. (pol/mare) Ein Polizist hatte schon vor Dienstantritt auf der Fahrt von Limburgerhof nach Mannheim viel zu tun. Wie die Beamten mitteilen, hatte er es mit einem 19-Jährigen zu tun, der mächtig Theater in der S-Bahn machte.

Aber der Reihe nach: Am Donnerstagmorgen kam es am Bahnhof Limburgerhof zu einem Gerangel zwischen einem 19-Jährigen und einem Mann. Der Polizist, der just auf dem Weg zum Dienst war, schritt ein und trennte die Streithähne. Was ihm selbst auch eine Drohung einbrachte.

Der 19-Jährige stieg dann in die S1 nach Mannheim, worauf der Polizist ihm folgte um ihn zu kontrollieren. Der dritte Mann blieb zurück, schlug aber noch gegen die Tür des Zuges und beleidigte den Beamten weiter.

In der Bahn widersetzte sich der offenbar betrunkene 19-Jährige zunächst der Kontrolle und drohte dem Beamten selbst eine Festnahme an. Beim Halt in Ludwigshafen versuchte der 19-Jährige dann, aus der Bahn zu flüchten - doch der Ordnungshüter verhinderte dies und konnte nun endlich den jungen Mann kontrollieren. Er fand schließlich einen Ausweis - woraufhin ihn der 19-Jährige nun lauthals des Diebstahls bezichtigte. Zudem drohte er, dass er für die Entlassung des Beamten sorgen werde. Dann ließ er auch noch zu Boden fallen, schrie durch den Zug und tat so, als ob er geschlagen worden sei,

Als die Identität des 19-Jährigen schließlich feststand, entließ ihn der Polizist. Der junge Mann bestand jedoch darauf, in der Bahn zu bleiben, wo er andere Fahrgästen auf seine Seite ziehen wollte. Als die Bahn im Mannheimer Hauptbahnhof ankam, beharrte er dann darauf, auf die Wache gebracht zu werden. Einen freiwilligen Alkoholtest lehnt er mehrmals ab.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Vortäuschens einer Straftat.