Ludwigshafen/Mannheim. (RNZ/rl) Die BASF hat am heutigen Mittwoch eine Vereinbarung für ein VRN-Job-Ticket zur ÖPNV-Nutzung im Verkehrsverbund Rhein-Neckar getroffen. Das teilte der Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit.

Mit Einführung des neuen VRN-Job-Tickets zum dritten Quartal 2020 bietet der Chemiekonzern den 34.000 BASF-Mitarbeitern am Standort Ludwigshafen ein vergünstigtes Jobticket des Verkehrsverbundes an. Damit ermögliche die BASF ihren Mitarbeitern den Zugang zu einer nachhaltigen, ökologischen Mobilität, so die Mitteilung. Im Gegensatz zum bisherigen Modell würden jetzt nur die tatsächlichen ÖPNV-Nutzer eines Unternehmens berücksichtigt. Diese Vereinbarung soll demnächst auch anderen Unternehmen angeboten werden.

Das VRN-Job-Ticket ist eine verbundweit gültige Jahreskarte und gilt im ganzen VRN-Verbundgebiet in allen Bussen und Bahnen (DB: RE, RB und S-Bahn) jeweils in der 2. Klasse, in allen Ruftaxilinien, in der Heidelberger Bergbahn sowie in den Übergangsbereichen zu den benachbarten Verbünden.

Weitere Informationen gibt es unter www.vrn.de