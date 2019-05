Ludwigshafen. (lrs) Der 13-jährige Terrorverdächtige von Ludwigshafen hat sich nach Einschätzung der Stadt inzwischen verändert. "Wir haben Anlass zur Hoffnung, dass er wieder Kind sein kann", sagte die Jugenddezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) dem "Stern". Der Junge soll im November 2016 vergeblich versucht haben, einen Sprengsatz auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt der Stadt zu zünden. Später legte er ihn angeblich in der Nähe des Rathauses ab. Er kam zunächst in eine geschlossene Einrichtung und ist seit dem Frühjahr in der Obhut eines Jugendhilfe-Trägers außerhalb der Stadt untergebracht.

Stadt und Land streiten unterdessen darüber, wie weit entsprechende Hilfsmaßnahmen für solche Fälle entwickelt sind. "Momentan ist das Land nicht bereit, einen einzigen Euro zu investieren, auch nicht in diesem Fall", sagte Reifenberg. Das Ministerium widersprach dieser Darstellung energisch und verwies auf die geplante Schaffung von sogenannten Clearingplätzen für strafunmündige, gefährliche Kinder.

Zur Entwicklung des Jungen seit der Aufdeckung des Falls sagte der Leiter des Jugendamts, Jürgen May: "Damals vermied er jeden Blickkontakt, gab nicht die Hand, schaute auf den Boden. Er war ein verstocktes Kind, das weder auf mich noch auf meine Kollegen reagierte." Nun berichteten die Kollegen, dass er viel offener geworden sei, "dass er gern kocht, dass er auf sein Aussehen achtet wie jeder Teenager und schlanker werden will".

Die Behörden hatten erst nach langer Suche eine geschlossene Einrichtung gefunden, die den Deutsch-Iraker aufnahm. Dort, so May, wird er seit März 2017 von vier Sozialpädagogen und zwei Psychologen im Schichtdienst betreut, hinzu komme ein Lehrer für den Einzelunterricht. Das Haus werde wegen des Jungen rund um die Uhr von einem Security-Dienst bewacht. Reifenberg sagte, sie könne noch nicht beziffern, was das alles koste. Es sei "sehr teuer", allerdings auch notwendig, da nicht auszuschließen sei, "dass von dem Jungen eine Gefahr ausgeht - für andere, aber auch für sich selbst".

Erneut forderte sie eine spezielle Einrichtung für Kinder unter Terrorverdacht. "Wir brauchen pro Bundesland mindestens zwei Plätze für solche Kinder, die beispielsweise an eine Kinder- und Jugendpsychiatrie oder eine Jugendhilfeeinrichtung angegliedert werden." Bund und Länder müssten Lösungen erarbeiten. Eine Sprecherin des Jugendministeriums in Mainz betonte, die Landesregierung entwickele derzeit ein Konzept zur Unterbringung von strafunmündigen gefährlichen Kindern, das vorsehe, ein bis zwei Clearingplätze im Land vorzuhalten.