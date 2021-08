Ludwigshafen. (alb) Beim "Festival des Deutschen Films" auf der Ludwigshafener Parkinsel herrschen in diesem Jahr strenge Vorschriften: Neben Geimpften und Genesenen werden nur noch Kinder zugelassen und Menschen, die sich zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht gegen das Corona-Virus immunisieren lassen dürfen. Tests von Besuchern zählen nicht. Auf diese Ausnahmegenehmigung hatten sich die Stadt, das Land Rheinland-Pfalz und der Veranstalter geeinigt.

Karin Hark, in Heidelberg lebende Vorsitzende Richterin einer Kammer für Handelssachen am Mannheimer Landgericht, hält die Regelungen bei dem Festival (1. bis 19. September) für grundgesetzwidrig. Die Vorschriften basierten auf der Annahme, dass von ungeimpften oder nicht genesenen Menschen ein höheres Ansteckungsrisiko ausgehe als von anderen, schreibt die Juristin in einem "Offenen Brief" an die Behörden und den Organisator. Dies werde jedoch durch Studien aus Großbritannien und England widerlegt.

Nach Meinung Harks stellt der Ausschluss von Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen eine Einschränkung von Grundrechten und eine Diskriminierung dar. "Die Klassifizierung von Menschen und Stigmatisierung eines Teils von ihnen ist das Gegenteil dessen, was die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes in Artikel 1 fordert", erklärt die Richterin. Kein Grundrecht hänge von gesundheitlichen Voraussetzungen ab, so Hark.

Diskriminierungen vertieften soziale Spaltungen und könnten dazu führen, dass sich bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht mehr dem Gemeinwesen zugehörig fühlten, schreibt die Richterin – vor allem dann, wenn sie Veranstaltungen, die auch mit ihren Steuergeldern mit finanziert würden, nicht mehr besuchen dürften. Insofern sei der Nachweis einer Impfung oder Genesung zur Erlangung von Teilhaberechten ein Bruch "mit allen menschenrechtlichen Traditionen".