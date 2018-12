Ludwigshafen/Mannheim/Mosbach. (rl) Der Kurzschluss in einer Oberleitung sorgte am frühen Dienstagnachmittag für Verspätungen und Teilausfälle auf mehreren Regionalbahnlinien in der Region. Das teile die Deutsche Bahn auf Anfrage der RNZ mit.

Gegen 12.50 Uhr war es zu einem Kurzschluss in einer Oberleitung im Bereich eines Abstellbahnhofes bei Ludwigshafen gekommen. Daraufhin wurden vorsorglich mehrere "Schaltgruppen" abgeschaltet, um mit der Fehlersuche zu beginnen. Zwar war der Fehler gegen 13.20 Uhr bereits behoben, aber die Folgen der halben Stunde entwickelten eine größere Reichweite.

⚠️⚡️⚡️#Oberleitungsstörung zw. #Ludwigshafen(Rh)Hbf<>#Mannheim Hbf. Aktuell kein Zugverkehr von Ludwigshafen(Rh)Hbf möglich. In der Folge Verspätungen und Teilausfälle. Keine Informationen zur Störungsdauer. Update folgt. — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) 25. Dezember 2018

Bertroffen war vor allem der Bahnverkehr zwischen Ludwigshafen und Mannheim. Die halbe Stunde Zwangspause sorgte auch auf anderen Linien für massive Verspätungen. Es kam zu "Teilausfällen", bei denen Züge vorzeitig wendeten und nicht mehr alle Haltepunkt anfahren, um noch längere Verspätungen zu verhindern.

Davon betroffen war unter anderem die Verbindung zwischen Mannheim und Mosbach. Hier wendete die Bahn von Mannheim zum Bahnhof Mosbach schon in Neckarelz. Allerdings setzte die Bahn danach noch einen Ersatzzug nach Mosbach ein, hieß es.

Auch die Verbindung zwischen Germersheim und Bruchsal sowie Ludwigshafen und Kaiserslautern waren vorübergehend betroffen. Gegen 14.30 Uhr lief der Verkehr dann auf allen Strecken wieder verspätungsfrei.