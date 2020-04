Von Andrea Döring

Ludwigshafen. "Der Transport eines beatmeten CoVid-19-Patienten ist ein heißer Ritt", meint Prof. Paul Alfred Grützner, Ärztlicher Direktor der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Ludwigshafen (BG). Oft verschlechtert sich der Zustand der Kranken auf dem Weg von einem Krankenhaus zum anderen.

Um die Strecke auf dem Luftweg medizinisch besser bewältigen zu können, ist am Hangar der Klinik auf Initiative des Rheinland-Pfälzischen Innenministeriums der Intensivtransporthubschrauber (ITH) "Christoph 112" zusätzlich zu "Christoph 5" stationiert. "Christoph 112" ist der erste Rettungshubschrauber des ADAC für Transporte von Covid-19-Patienten, den sämtliche Leitstellen in allen Bundesländern anfordern können.

Die Stationierung in Ludwigshafen ist für den Südwesten Deutschlands zentral. Schon sieben Mal war Christoph 112 seit Anfang April im Einsatz, darunter fielen drei Transporte von CoVid-19-Patienten. Bis Ende September soll er vorerst im Einsatz bleiben, Verlängerung ist möglich.

"Die Patienten erleiden oft einen dramatischen Verfall", begründet Grützner, warum die notwendigen Verlegungen für beatmete Corona-Patienten so gefährlich sind. Der neue Hubschrauber ist eine fliegende Intensivstation, die die Gefahr mildern kann. In seinem Innern ist genug Platz, um während des Fluges eine Lungenersatztherapie durchzuführen.

ECMO, Extra-Corporale Membran-Oxigenierung, heißt das Verfahren. Mit Hilfe von zwei Kanülen entfernt das Gerät außerhalb des Körpers Kohlendioxid aus dem Blut, reichert es mit Sauerstoff an und führt es wieder zurück. Nicht nur Platz braucht man zum Bedienen der ECMO-Ausrüstung, sondern auch speziell ausgebildete Techniker. "Zusätzlich zum Piloten, dem Notarzt, dem Rettungssanitäter, also der normalen Besatzung von ’Christoph 5’, können noch zwei weitere Mitarbeiter mitfliegen", erklärt Rüdiger Neu, Pilot und Flugbetriebsleiter Südwest der ADAC-Luftrettung. 3,7 Tonnen Startmasse kann "Christoph 112" in die Luft hieven. Viel Sprit passt in den Tank, sodass der Hubschrauber weite Strecken zurücklegen kann.

Norbert Spohn. Foto: Döring

Mit Hilfe von empfindlichen Nachtsichtbrillen und einer dimmbaren Beleuchtung kann der Pilot auch bei Dunkelheit fliegen und die Armaturen ablesen. So kann "Christoph 112" problemlos in der Nacht eingesetzt werden. Der Hubschrauber "H 145" der Firma Airbus ist technisch auf dem neuesten Stand. "Das sind zwei Hubschrauber in einem: mit zwei Turbinen, doppelter Hydraulik und einem Vier-Achs-Autopilot. In fliegerischer Hinsicht geht mir das Herz auf", schwärmt Pilot Norbert Spohn, der Stationsleiter des Luftrettungscentrums.

Piloten, Ärzte, Sanitäter und Techniker müssen zum Schutz vor Corona noch aufwendigere Hygiene-Maßnahmen als sonst treffen. Vollschutz, Brille, Helm, Handschuhe und Ganzkörper-Schutzanzug muss die Mannschaft wegen der Ansteckungsgefahr tragen. Spohn ist durch einen Kunststoffvorhang noch zusätzlich abgeschirmt. Nach jedem Flug wird der Hubschrauber – wie bei anderen Einsätzen auch – gründlich desinfiziert.

"Beim ersten Einsatz war ich ein bisschen angespannt", erinnert sich Mediziner Alexander Schellhaaß. "Durch die Kombination von Brille und Schutzbrille ist das Sichtfeld eingeschränkt, und die Brille beschlägt oft", berichtet er. Er will verschiedene Schutzbrillen-Modelle ausprobieren. "Und aus dem Schutzanzug kommt man alleine gar nicht heraus. Die Kollegen müssen einen herausschneiden", erzählt er. Wie alle Ärzte, die beim Transport von CoVid-19-Patienten im Einsatz sind, ist der Oberarzt nicht nur Notarzt, sondern zusätzlich auch Intensivmediziner. "Das kann kein junger Notarzt machen, der noch lernen muss", erklärt Grützner. Die Corona-Pandemie zeige, dass Spezialisierung wichtig sei.

"Heute kann nicht mehr jeder alles machen", meint er. "Die Pandemie ist ein weltweiter Stresstest für Medizin-Systeme, für Wirtschafts-Systeme, aber auch für die Demokratie", so Grützner. Dem Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz (SPD), der bei der Vorstellung des Hubschraubers ein Grußwort spricht, dankt Grützner für die schnelle und unbürokratische Bereitstellung. Der Klinikchef richtet aber auch einen Appell an den Minister als demokratisch gewählten Politiker: Das Recht auf Freiheit dürfe man nicht aus dem Blick verlieren.

Weniger Freiheit als sonst gibt es während der Corona-Pandemie auch bei der Erstellung der Dienstpläne. Es gibt – wie in zahlreichen anderen Firmen in Corona-Zeiten – feste Teams, die für vier Tage gemeinsam im Einsatz sind. Damit will man hohe Ausfallzahlen im Falle einer Ansteckung vermeiden. Dass der alte Hangar noch nicht, wie geplant, abgerissen ist, zahlt sich jetzt aus. Die Teams können leichter getrennt arbeiten.

Doch nicht nur an Schutz vor Corona denken die Verantwortlichen. "Christoph 112" verfügt über eine Klimaanlage gegen die Hitze. Das ist wichtig für die Mannschaft, die auch im Sommer mit Vollschutz arbeiten muss. Dazu Grützner trocken: "Sonst wird der heiße Ritt noch viel heißer."