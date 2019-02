Das mit 100 Millionen Euro kalkulierte Hochhausprojekt Metropol am Berliner Platz war lange totgesagt. Jetzt sollen hier ein Hotel, Büros, Arztpraxen und Geschäfte entstehen. Baustart könnte noch in diesem Jahr sein. Grafik: Timon

Von Gerhard Bühler

Ludwigshafen. Für die vom Niedergang des Einzelhandels getroffene Ludwigshafener Innenstadt und den zentralen Berliner Platz könnten sich neue Perspektiven eröffnen, wie jüngste Entwicklungen geplanter Bauprojekte nahelegen. Neben dem Bau des Hochhauses Metropol, das mit sechsgeschossigem Nebengebäude zum Jahresende 2022 fertig sein soll, will der Energieversorger Pfalzwerke seinen neuen Hauptsitz direkt gegenüber errichten. Und nicht weit entfernt plant ein Investor unweit des angrenzenden Walzmühlcenters 550 neue Wohnungen für 1300 Bewohner. Gleich eine Anzahl von Großprojekten mit ihren zugehörigen Bebauungsplänen sind im Ludwigshafener Stadtrat diskutiert und mit großer Mehrheit oder einstimmig beschlossen worden.

Für das von einigen Lokalpolitikern zwischenzeitlich totgesagte Hochhausprojekt Metropol am Berliner Platz gab es ermutigende Nachrichten. Vom neuen Investor, der Münchner TE-Gruppe, war Geschäftsführer Stefan Keller persönlich gekommen. "Wir wollen die beiden Metropol-Gebäude hochziehen. Wir glauben an unser Projekt, sonst wären wir nicht hier", trat Keller den Zweiflern entgegen. Seine Investmentgruppe hat seit kurzem die Mehrheit an dem mit einem Volumen von 100 Millionen Euro angegebenen Projekt übernommen. Die Untätigkeit auf der Baustelle mitten auf Ludwigshafens zentralstem Platz soll möglichst schnell beendet werden. "Der Baustart soll zum Jahresende 2019 nach Erteilung der Baugenehmigung, die Fertigstellung Ende 2022 sein", kündigte Architektin Tanja Frink vom Düsseldorfer Büro RKW Architektur an, dessen Entwurf zur Realisierung ausgewählt wurde.

Pfalzwerke bauen für 600 Mitarbeiter

Nach neuen Nutzungsplänen sind im Hochhaus mit insgesamt 67 Metern Höhe bis zum neunten Obergeschoss Räume eines Hotels, darüber bis zur 18. Etage Büros vorgesehen. Im kleineren Gebäude daneben sollen in allen sechs Obergeschossen Praxen verschiedener Art einziehen. In den Erdgeschossen ist Gastronomie und Einzelhandel vorgesehen. Entstehen sollen mit dem Metropol Hunderte Arbeitsplätze. Für das Vorantreiben des Bebauungsplans, der um die Option eines Parkhauses am Platanenhain erweitert wurde, stimmte im Stadtrat eine breite Mehrheit von SPD und CDU. Grüne und Linke bekräftigten ihre bestehende Ablehnung eines Hochhauses. Von allen Seiten Zustimmung gab es dagegen für den geplanten Neubau nach Abriss des ehemaligen C&A-Gebäudes am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz gegenüber des Berliner Platzes.

Hier wollen die Pfalzwerke ihr neues Hauptquartier für 600 Mitarbeiter errichten. Das neue Gebäude soll bis Ende 2020 stehen. Zusammen mit dem neuen Verwaltungssitz der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) im ehemaligen Kaufhof-Gebäude in der Bismarckstraße ergibt sich ein vierstelliger Zuwachs von Arbeitsplätzen im Zentrum der City. Mit dem täglichen Aufenthalt dieser großen Zahl von Beschäftigten in der Innenstadt erhofft sich die Stadtspitze einen spürbaren Impuls für den Einzelhandel und die Gastronomie. Von einer im Stadtrat ebenfalls allseits begrüßten Entwicklung könnte das derzeit nahezu leer stehende Walzmühlcenter am Berliner Platz profitieren. Ganz in der Nähe will ein privater Investor auf dem ehemaligen Gelände der Firma Halberg an der Rheinallee ein neues Wohnquartier errichten. Im Walzmühlcenter soll daher wieder ein Nahversorger einziehen.

Ein Problem für die ehrgeizigen Bauprojekte am Berliner Platz stellen bisher allerdings noch die fehlenden Angebote für Parkraum dar. Für den Metropol-Hochhauskomplex sind in einer Tiefgarage unter dem Platanenhain nach Angaben der Architektin nur 135 Plätze herstellbar. Der Bau eines Parkhauses für 330 Plätze auf dem Platanenhain stieß bei einigen Stadträten auf Ablehnung. Noch ist etwas Zeit, nach einer Lösung für das Parkplatzproblem zu suchen.