Ludwigshafen. (krs) Der Betriebsrat des Klinikums Ludwigshafen hat sich mit einem Schreiben an die Mitarbeitenden des Krankenhauses gewandt. Darin informiert er über den mutmaßlichen Umgang der Klinikleitung mit Mitarbeitenden, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind. Die Rede ist von Maßnahmen bis hin zur Verweigerung von Vertragsverlängerungen oder höheren Vergütungen. Ob das wirklich der Plan der Krankenhausleitung ist, ist noch nicht klar. Aber die Leitung sagt "Sicherheit ist nicht verhandelbar".

Im sozialen Netzwerk Facebook wird eine lebhafte Debatte darüber geführt, ob ein so striktes Vorgehen eines Arbeitgebers im medizinischen Bereich in Ordnung sei. "Tja, so kann man die Pflege noch weiter an die Wand fahren als ohnehin schon", findet zum Beispiel eine Leserin. Auch von "Erpressung" vonseiten der Klinikleitung und einer "Zweiklassengesellschaft" wird gesprochen.

Andere User fänden eine so strikte Reaktion in Krankenhäusern dagegen angebracht. "Das ist richtig so. Ärzte und Pflegekräfte müssen geimpft sein, weil eine Übertragung weiterhin möglich ist. So viel Verantwortung muss sein", findet eine andere Userin.

Ein Nutzer formuliert seine Zustimmung bei Berufen mit Patientenkontakt, wirft aber die Frage auf, ob eine solche Behandlung mit dem Grundgesetz vereinbar sei, das müsse das Verfassungsgericht entscheiden.

Auch an dem Charakter eines Impfzwangs stören sich einige Nutzer beim Facebook. Sie finden, dass das Krankenhaus seine Mitarbeitenden mit Informationen überzeugen sollte, statt einen Impfzwang umzusetzen.