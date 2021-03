Ludwigshafen. (RNZ) Am Samstagnachmittag stellte die BASF eine Überlastung der Kläranlage fest. Das teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Dabei sollen rund 150 Kilogramm Methyldiethanolamin über den Kläranlagenauslauf in den Rhein geflossen sein. Die Substanz stamme aus Spülwässern, die im Nachgang des Brandes vom vergangenen Mittwoch zur Aufbereitung in die Kläranlage geleitet wurden. Die Ursache für die Überlastung werde momentan noch ermittelt. Die Emission sei gestoppt, hieß es.

Der Stoff werde als schwach wassergefährdend (WGK1) eingestuft. Aufgrund der ausgetretenen Menge und der Verdünnung des Produkts im Rhein sei nicht von einer Gefährdung von Wasserorganismen auszugehen, teilte die BASF mit.

Methyldiethanolamin kann laut Sicherheitsdatenblatt schwere Augenreizungen verursachen. Die zuständigen Behörden seien informiert, das rheinland-pfälzische Umweltministerium hat vorsorglich eine Rheininformation an die Rheinanlieger herausgegeben.