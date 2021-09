Lorsch. (pol/jasch) Nach dem Angriff auf zwei Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag (28.September 2021, wir haben berichtet) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein Radfahrer wurde von dem Angreifer mit einem Messer so verletzt, dass die Tat auch tödlich hätte ausgehen können.

Der kurz nach der Tat, im Rahmen der Fahndung festgenommene 32-jährige Mann, wirkte während der polizeilichen Maßnahmen deutlich verwirrt. Er ist wegen mehreren Delikten in der Vergangenheit bereits strafrechtlich aufgefallen, unter anderem wegen Raubs und Körperverletzung.

Aufgrund des Ermittlungsergebnisses hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt beim zuständigen Amtsgericht in Bensheim einen Unterbringungshaftbefehl beantragt. Der Tatverdächtige wurde daraufhin am Mittwochnachmittag in eine forensische Klinik gebracht.

In Zusammenhang mit der Tat schließt die Polizei nicht aus, dass der Tatverdächtige bereits im Vorfeld Passanten oder Radfahrer angesprochen oder angegangen hat. Diese sind für die Polizei wichtige Zeugen. Weiterhin bittet die Polizei darum, dass sich der Zeuge, der gegen 16.45 Uhr eine Streife während der Fahndung angesprochen hat und einen Hinweis auf die mögliche Identität des Tatverdächtigen gab, ebenfalls meldet.

Hinweise werden beim Kommissariat 10 unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Update: Mittwoch, 29. September 2021, 17.53 Uhr

Mann greift Radfahrer mit Messer an

Lorsch. (dpa) Ein Mann hat nahe Lorsch im südhessischen Landkreis Bergstraße zwei Radfahrer mit einem Messer angegriffen und einen von ihnen schwer verletzt. Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, bei denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, sei am frühen Abend in Bensheim ein 32-jähriger Mann als Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Ermittlungen soll der 32-Jährige vermutlich am Nachmittag auf einem Radweg zwischen Lorsch und Einhausen an der Wattenheimer Brücke zuerst einen der beiden Radfahrer attackiert haben, der ihm aber habe ausweichen können. Danach habe er einen weiteren, 40 Jahre alten Radfahrer mit einem Messer so schwer verletzt, dass dieser mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Lebensgefahr bestehe nach aktuellen Erkenntnissen nicht, erklärte die Polizei.

Nach der Tat war der Mann in ein nahegelegenes Waldstück geflüchtet. Er sei aufgrund eines Zeugenhinweises identifiziert und auf seinem Heimweg festgenommen worden. Nach Polizeiangaben sind die Hintergründe der Tat derzeit noch unklar, die Ermittlungen dazu laufen. Alle Beteiligten hätten sich untereinander nicht gekannt. Wegen der laufenden Ermittlungen könnten aktuell keine weiteren Angaben gemacht werden.

Update: Dienstag, 28. September 2021, 21.05 Uhr