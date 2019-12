Von Marco Partner

Ludwigshafen. "Ein Lied kann eine Brücke sein", sang einst die Mannheimer Blues- und Soul-Ikone Joy Fleming. Manchmal kann man eine Brücke aber auch leid sein. Wenn die Verbindung zweier Städte gekappt ist, der Alltag zur Tortur und Qual wird. Und das auch noch in der ach so besinnlichen Weihnachtszeit. In Ludwigshafen kann man derzeit gerade davon ein ganz anderes Lied singen. Seit Wochen herrscht ein Hochstraßen-Chaos, sind die Wege nach Mannheim gesperrt oder verengt, die Bahnen überfüllt. Doch ihren Humor wollen die Bewohner trotz Stau, Verspätungen, Stress und Umwegen nicht verlieren.

Vergangene Woche posteten Cornelia Isselhard und ihr Frisör und "Lieblingsmensch" Gerhard Leipold einen Videoclip von der auto- und menschenleeren Hochstraße. "Alles zu! Nuff zus zu, naus zus zu! Ab und zu, alles zu", sagt der Ludwigshafener Haarschneider mit der Batschkapp und fuchtelt mit den Armen. Balsam für die geplagten Pendlerseelen. Über 150.000 mal wurde der Mini-Film schon angeklickt.

"Über keine Brücke kannst du geh’n / 15 Jahre musst du übersteh’n", dichtet auch der Ludwigshafener Komiker Giuseppe Comu den bekannten Karat-Song kurzerhand um. Das Internet dankt es ihm mit Likes und Herzchen. Wie aber sieht es abseits der virtuellen Welt aus? Ist das Hochstraßen-Desaster nicht auch die Chance, einmal die eigene Stadt neu wiederzuentdecken statt nur in die Ferne, also nach Mannheim, zu schweifen?

Am zweiten Dezember-Samstag zeigt die Ludwigshafener Innenstadt ein anderes Bild. Im Rathaus-Center, das in zwei Jahren aufgrund des Hochstraßen-Abrisses schließen soll, herrscht nicht gerade weihnachtlicher Trubel. Zwar gibt es viele geschmückte Tannenbäume, Kinderprogramm und ein paar Besucher mit vollen Einkaufstaschen. Wirklich voll sieht aber anders aus. "Ich finde es bedauerlich, was hier passiert. Es ist eine Katastrophe und die Hochstraße nur das i-Tüpfelchen", klagt eine Besucherin. Fachgeschäfte gebe es kaum noch in der Stadt, dafür nur unzählige Ein-Euro-Lädchen. "Das Wenige, das es hier zu entdecken gibt, kenne ich schon", betont die Rentnerin. In der Bismarckstraße, der Fußgängerzone Ludwigshafens, herrscht auch zur späten Nachmittagszeit gähnende Leere.

Hintergrund Hintergrund Die Hochstraße Süd ist der Zubringer zur Konrad-Adenauer-Brücke Richtung Mannheimer Bahnhof und Schloss. Aufgrund ihres maroden Zustandes und der Einsturzgefahr bleibt nur der Abriss und Neubau. Die Gesamtkosten werden auf 15 Millionen Euro geschätzt, die angepeilte [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Die Hochstraße Süd ist der Zubringer zur Konrad-Adenauer-Brücke Richtung Mannheimer Bahnhof und Schloss. Aufgrund ihres maroden Zustandes und der Einsturzgefahr bleibt nur der Abriss und Neubau. Die Gesamtkosten werden auf 15 Millionen Euro geschätzt, die angepeilte Projektdauer schwankt zwischen zehn und fünfzehn Jahren. Nur von der Mundenheimer Straße aus ist die Brücke derzeit noch erreichbar. Die Hochstraße Nord (vom Ludwigshafener Rathaus-Center in Richtung Mannheimer Jungbusch) gilt ebenfalls als Sanierungsfall. Ihr eigentlich schon beschlossener Abriss verschiebt sich, bis die neue Hochstraße Süd gebaut ist. Auch die Schließung des Rathaus-Centers ist daher ungewiss. Viele Geschäfte haben das Einkaufzentrum aber schon verlassen. (mpt)

Erst am Berliner Platz kommt Stimmung auf, duftet es nach Glühwein, Bratwurst, nach Adventszeit. Ja, der "Lichterzauber" hat trotz der ausgestorbenen Straßen, die unter der Hochstraße Süd gesperrten sind, geöffnet und erweist sich sogar als diesjähriger Geheimtipp unter den Weihnachtsmärkten.

"Wir bleiben für immer hier"

Man tritt sich hier nicht auf die Füße. Es gibt im Umfeld kein Verkehrschaos, dafür kann man gemütlich bummeln. "Viele dachten, wir hätten zu. Die ersten Tage waren hart. Langsam trauen sich die Leute wieder her, aber es ist kein Zuckerschlecken", sagt Standbetreiber Sascha Fahlbusch. Gleich hinter seinem Kartoffelpuffer-Häuschen lugt die autoleere Konrad-Adenauer-Brücke hervor.

Was sonst die selbstverständlichste Verbindung nach Mannheim ist, wirkt dieser Tage fast wie das Ende der Welt. Trübsal blasen wollen die Besucher deshalb aber nicht. "Wir wollen gar nicht mehr rüber, wir bleiben für immer hier", witzelt eine gut gelaunte Glühweintruppe. Und Ideen kommen auf: Vom Hubschrauber, über eine weitere Fähre bis zur Slackline, über die man balancieren könnte.

"Es betrifft ja wirklich alle, Schüler und Berufstätige. Nicht nur Auto- und Bahnfahrer, auch Fußgänger und Radfahrer müssen Umwege auf sich nehmen, müssen viel früher aufstehen und länger bei der Arbeit bleiben. Da muss man sich mit Humor arrangieren", sagt die Mannheimerin Elke Sigmundczyk, die über 40 Jahre in Ludwigshafen gearbeitet hat. Von der sonstigen Rivalität, die zwischen diesen beiden Rhein-Städten liegt, will sie in diesen "harten Zeiten" nichts wissen.

"Ich mag diese Stadt, sie ist viel besser als ihr Ruf. Ich hoffe, dass es eine schnelle und gute Lösung gibt", betont sie. Denn davon würden letztlich auch Mannheim und die ganze Region profitieren. "Auch die BASF hat ihre Produktion umgestellt. Letztlich hängt alles zusammen. Das merkt man erst, wenn etwas fehlt", so die Mannheimerin. Nicht nur in Ludwigshafen kann man derzeit ein Lied davon singen.