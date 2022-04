Von Carsten Blaue

St. Martin/Landau. Die Pfälzer identifizieren sich besonders mit dem Weinbau und ihrer von Reben geprägten Kulturlandschaft. Das schlägt sich inzwischen auch in der Bestattungskultur nieder. Die letzte Ruhe unter Reben ist gefragt. Am vergangenen Samstag wurden in St. Martin von der Landjugend und von Jungwinzern 60 Rebstöcke der Sorte "Muscat bleu" für einen neuen Friedweinberg neben dem Ortsfriedhof gepflanzt. Es ist nach Bad Neuenahr-Ahrweiler und Landau-Wollmesheim die dritte Urnengrabanlage dieser Art in Rheinland-Pfalz.

St. Martins Ortsbürgermeister Timo Glaser ist besonders froh über das Engagement der Landjugend und der jungen Winzer. Dafür danke er "von ganzem Herzen". Knapp 350 Quadratmeter groß ist das neue Urnengrabfeld, das für bis zu 240 Bestattungen angelegt ist. Anonyme Beerdigungen soll es hier nicht geben. An Namenstafeln wird gedacht. Unter jedem Rebstock sollen zwei bis sechs Urnen beigesetzt werden, sagt Glaser auf Anfrage der RNZ. Die Trauben würden frühzeitig geerntet und nicht weiterverarbeitet. Zu der parkähnlichen Anlage sollen auch anonyme Rasengräber gehören und eine Gedenkstätte für "Sternenkinder". Jedoch seien Belegungen oder Reservierungen frühestens ab Beginn des zweiten Halbjahres möglich. Ein Belegungsregister fehle nämlich bis jetzt. Und der Ortsgemeinderat, so Glaser, müsse erst noch eine neue Friedhofssatzung und eine neue Friedhofsgebührensatzung verabschieden – nach der Kalkulation der endgültigen Preise. "Vermutlich wird die einzelne Urnenbestattung die günstigste Bestattungsmöglichkeit darstellen", so Glaser. Verbindlich sei das aber noch nicht.

Der Ortsbürgermeister von St. Martin, Timo Glaser, im neuen Friedweinberg, der am Samstag angelegt wurde. Foto: Anspach

Mit dem Friedweinberg reagiere die Kommune auf die Wünsche aus der Bevölkerung. Der Bezug zu den Reben des Wein- und Luftkurorts sei eben groß. Außerdem wünschten sich die Menschen "pflegeleichte" Grabstätten. Ganz ähnlich waren die Impulse in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo Mitte des Jahres 2017 der erste Friedweinberg Deutschlands seiner Bestimmung übergeben wurde.

Auf einer 460 Quadratmeter großen Fläche des Bergfriedhofs im Stadtteil Ahrweiler ließ die Stadt damals 73 Rebstöcke setzen (und schon hier war es "Blauer Muskateller", eine frühe, resistente Sorte mit besonders schöner Laubfärbung). Bei deren Pflege werde laut Stadtsprecher Karl Walkenbach auf den Einsatz von Spritzmitteln verzichtet. Außerdem würden die Fruchtansätze herausgeschnitten. Die Bestattung im Umfeld der Reben sei "stark nachgefragt", so Walkenbach. Bislang (Stand Januar) habe es dort 235 Bestattungen gegeben.

40 Reben stünden für halbanonyme Beerdigungen zur Verfügung – mit maximal acht Urnen pro Rebstock, wobei die Ruhezeit 15 Jahre beträgt. Hier würden die Namen der Verstorbenen auf zentralen Gedenksteinen festgehalten.

Die weiteren 33 Reben dienen als Familiengrabstätten für bis zu vier Urnen. Das Nutzungsrecht beträgt hier 30 Jahre. Jedes Familiengrab erhält einen Kissenstein nach Vorgaben der Friedhofsverwaltung. Anschaffung und Beschriftung müssen aber die Familien übernehmen.

Laut Walkenbach kostet eine solche Familiengrabstätte im Ahrweiler Friedweinberg gut 5400 Euro, ein halbanonymes Grab 965 Euro – jeweils zuzüglich der Bestattungsgebühren. Planung und Bau der Weinberggrabstätten, die nach Angaben des Sprechers durch die Flutkatastrophe keinen Schaden genommen haben, lagen bei rund 35.000 Euro.

Auf dem Friedweinberg in Landau-Wollmesheim sind Bestattungen seit Mitte 2021 möglich. Foto: Stadt Landau

Ein einzelnes Urnengrab auf dem Friedweinberg im Landauer Stadtdorf Wollmesheim kostet nach Informationen von Stadtsprecherin Ricarda Bodenseh 1500 Euro bei einer Nutzungsdauer von 30 Jahren. Mitglieder des Wollmesheimer Ortsbeirats hatten sich im Herbst 2020 dafür ausgesprochen, die alternative Bestattungsform anzubieten – und danach gleich selbst angepackt. Unterstützt von den städtischen Gärtnern, setzten die Kommunalpolitiker auf dem Friedhofsgelände in fünf Reihen die 35 Rebstöcke der weißen, pilzwiderstandsfähigen Sorte "Solaris". Sie pflegen die Anlage seitdem auch selbst, die im Mai vergangenen Jahres offiziell vorgestellt wurde. In Wollmesheim sind ebenso wie in Ahrweiler nur biologisch abbaubare Urnen zulässig. Zudem dürfen im Landauer Ortsteil bodennah lediglich runde Liegesteine aus dem heimischen Sandstein verlegt werden.

Bis zu 56 Urnen-Partnergräber werden im Wollmesheimer Friedweinberg belegt: "Verpachtet wurden bislang zwölf Gräber, in zwei Gräbern wurde bereits beigesetzt", sagt Bodenseh und ergänzt: "Viele Landauerinnen und Landauer sind dem Weinbau sehr verbunden und würden sich auch gerne in diesem Rahmen bestatten lassen". Anderswo empfinden die Menschen offenbar ähnlich. So gibt es Wingert-Grabstätten auch im fränkischen Nordheim am Main oder in Endingen am Kaiserstuhl. Also ebenfalls in klassischen Weinbauregionen.

Da überraschen die 36 Doppelgräber für Urnen unter Rebstöcken doch mehr, die terrassenförmig auf dem Friedhof von Holzen angelegt sind. Holzen ist ein Stadtteil im Südosten von Dortmund.