So jugendlich kann ein Rockstar aussehen! Lenny Kravitz wird am Sonntag 55 Jahre alt. Foto: Gerold

Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Hat er nun andere Künstler genial zitiert oder einfach nur von den Beatles, Prince oder Michael Jackson geklaut? Mit dem Konzert in der Mannheimer SAP-Arena verteidigt Lenny Kravitz wieder einmal den Titel "Meisterdieb der Popgeschichte".

Viele Reihen bleiben leer als der noch 54-Jährige (am nächsten Sonntag hat er Geburtstag) mit dem Afro-Wuschel und der ewigen Sonnenbrille seinen musikalischen Streifzug durch drei Jahrzehnte lautstark mit "Get it all together" beginnt. Es folgen 19 Titel aus unterschiedlichsten Schaffensphasen und von unterschiedlicher Qualität.

Zwei, drei Stücke aus den Charts wie "The Chamber" oder "I’ll be waiting" fehlen ganz im Repertoire. Dafür donnert er "Fly away", seine einzige Nummer 1, mit brachialer Wucht in den Saal. Zudem wummern die ersten "Klingt-doch-irgendwie-nach"-Stücke recht breiig über die Köpfe der 7500 Retrosound-Fans. Die spärlichen Publikumsansprachen verraten, dass sich der charismatische Star verliebt hat - besonders in sich selbst. Zurecht, wenn man den drahtigen Akteur aus der Nähe betrachtet. Sein jugendliches Aussehen könnte selbst Dorian Grey neidisch machen.

Und die Liebe ist es auch, die der New Yorker Songwriter bei seiner aktuellen "Raise Vibration" mit dem Rest der Welt teilen möchte. "Es ist Zeit für eine Revolution der Liebe, Brüder und Schwestern", verkündet er missionarisch.

Gelegentliche Fehlgriffe

Um dann mit Knaller-Riffs wie bei Randy Bachmans "American Woman", "Bank Robber Man" oder "Are you gonna go my Way" die Liebesstimmung wegzufegen. Auffällig: auf eine Videowand verzichtet der "King of Vintage" völlig. Bühnenscheinwerfer und das Können der Akteure müssen genügen.

Seine stärksten Momente hat der Auftritt des spätgeborenen Hippies dann, wenn er die Verstärker dimmt und tief in seiner Liederkiste kramt. Sein erster Erfolg "Let Love Rule", leider ganz am Schluss als eine Zugabe gespielt, schafft endlich eine Atmosphäre, die man sich früher gewünscht hätte. Die überlange, wahrscheinlich sogar gejammte Fassung, der Ode an die Liebe bringt den Sänger auf Tuchfühlung mit den Stehplätzen im Innenraum. Dann stehen plötzlich acht Musiker auf der Bühne. Und die verdienen sich ein großes Sonderlob. Zuallererst genannt sei die Bassfrau Gail Ann Dorsey, die zudem eine fantastische Stimme besitzt. Sie zupft ihre vier Saiten ohne Schnickschnack, dafür präzise wie ein Uhrwerk. Und gibt den bisweilen schlichten Songs den rechten Drive. Ebenso das unermüdliche Kraftpaket hinter dem Schlagzeug: Franklin Vanderbuilt Junior.

Die beiden schaffen dem Showman am Mikrofon den notwendigen Freiraum für seine Eskapaden und bügeln seine gelegentlichen Fehlgriffe an der Gitarre unauffällig aus. Wie gut, dass Lenny, der 1,75 Meter große Umsatzgigant, einen weiteren Star in seinen Reihen hat. Craig Ross an der Leadgitarre, sieht mit seiner schulterlangen Mähne aus wie die Typen auf alten Plattencovern. Genauso zelebriert er seine Soli zwischen Gefühl und Maschinengewehr. Je nach Regieanweisung vom Boss praktiziert Ross Anachronismus und stampft sein Wah-Wah-Effektgerät. Die Bläsersektion um den bestens aufgelegten Harold Todd sorgt gerade beim gleitenden Übergang von kreischenden "American Woman" zum sanften "Get up, stand up" von Bob Marley ein paar Minuten lang für Gänsehautmomente. Nach über zwei Stunden bleibt die Erkenntnis: Die Musik der 60er Jahre lebt. Und Lenny Kravitz bleibt ihr altersloser Hohepriester.