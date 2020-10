Von Harald Berlinghof

Leimen. Acht der 27 neuen Linienbusse, die jetzt in Leimen präsentiert wurden, tragen nicht das übliche Himmelblau des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN), sondern sind in Orange-Weiß lackiert. Diese acht Busse – fünf Gelenkbusse und drei "Solobusse" – werden von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auf der Linie 34 zwischen Heidelberg, Ziegelhausen und Wilhelmsfeld eingesetzt. Die Kosten für die 27 neuen Busse, die ab Dezember sukzessive ältere Busse im Rhein-Neckar-Raum ersetzen sollen, wurden bei der Präsentation nicht genannt.

Die neuen Busse sollen leichter, sparsamer, sauberer, leiser, barrierefrei und attraktiver für die Fahrgäste sein. Sie sind bis zu 30 Prozent leichter, verbrauchen zehn bis 15 Prozent weniger Diesel und bieten trotzdem mehr Power. "Wir mussten alle eine Schulung in Pforzheim beim Hersteller MAN machen. An der Haltestelle, wenn die Tür aufgeht, stellt sich der Motor ab. Auch bei längeren Wartezeiten an der Ampel ist das so. Und beim Losfahren geht der Motor mit einem leichten Tritt aufs Gaspedal wieder an", so Michael Herrmann, der seit 15 Jahren seinen Job als Busfahrer bei der RNV mit großem Engagement macht. "Natürlich gibt es bessere Tage und schlechtere Tage. Damit muss man umgehen", sagte er. Der Rhein-Neckar-Kreis ist der Aufgabenträger, der den VRN beauftragt hat, die neuen Busse zu bestellen. Der VRN schrieb die Busse aus und vergab die Bestellung. Die DB Regio Bus BW (Busverkehr Rhein-Neckar, BRN) betreibt die Buslinien, und die RNV ist der Nutzer eines Teils der 27 neuen Busse im Raum Heidelberg.

"Die Fahrgäste zurückholen"

Der bisherige "eco-Mode" in den alten Bussen bedeutete eine große Einbuße an Fahreigenschaften. "Mit den neuen Bussen schaffen wir in Ziegelhausen die Steigung rauf jetzt tatsächlich mit 50 Stundenkilometern statt mit 20, wie bisher", ergänzte eine Kollegin Herrmanns. Die jetzt angeschafften "Mild-Hybridbusse" verfügen über Batterien, die die Innenraumbeleuchtung auch aufrecht erhalten, wenn der Busmotor an der Haltestelle oder an der Ampel ausgeht. Alle Verantwortlichen hoffen mit der verbesserten Attraktivität der Busse auf eine Steigerung der Nahverkehrsnutzung nach dem Ende der Corona-Krise. "In der Krise haben wir große Probleme. Das kostet viele Nerven und letztlich auch viel Geld", so VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik, der auch darauf hinweisen wollte, dass ab nächstem August eine EU-Richtlinie in Kraft tritt, die allerdings noch in nationales Recht umgesetzt werden muss. Demnach müssen Busbetreiber im öffentlichen Nahverkehr einen gewissen Anteil ihrer Flotte klimaneutral betreiben.

"Jede Fahrt mit Bus und Bahn ist bereits umweltfreundlicher als eine Fahrt mit dem eigenen Auto. Dennoch sollten wir ÖPNV-Unternehmen uns nicht auf diesem Vorsprung ausruhen. Deshalb ist auch die RNV mittendrin in der Modernisierung ihrer Busflotte und, wo es möglich ist, der Umstellung auf alternative Antriebe. Es freut uns, dass wir mit unserem Partner BRN auch eine Modernisierung der Flotte vereinbaren konnten, die für uns in Heidelberg eingesetzt wird", sagte Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der RNV. Und Malik ergänzte: "Wir freuen uns, dass hier in nachhaltige und emissionsreduzierte Mobilität investiert und die Busflotte im Rhein-Neckar-Raum in Teilen modernisiert wurde. Wir begrüßen die Initiative des BRN, neue umweltbewusste Hybrid-Fahrzeuge mit weniger CO2-Ausstoß in den Linienbetrieb zu integrieren". Der BRN investiere laufend in neue Busse und neue Antriebskonzepte. "Dies ist in Coronazeiten ganz besonders wichtig. Wir müssen unsere Fahrgäste wieder zurückholen in den umweltfreundlichen öffentlichen Nahverkehr und damit unseren Teil dazu beitragen, den Pkw-Verkehr zu reduzieren, um die Klimaziele zu erreichen", sagte Manfred Hovenjürgen, Regionalleiter DB Regio Bus Baden-Württemberg.