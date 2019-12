Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die Lebensmittelkontrollbehörden in Deutschland sind "eklatant unterbesetzt". Zu diesem Ergebnis kommt die Verbraucherorganisation Foodwatch, die nach eigenen Angaben die rund 400 Behörden in Deutschland, die auf kommunaler Ebene für Hygienekontrollen zuständig sind, zur personellen Ausstattung und zur Zahl der Kontrollbesuche befragt hat. Demnach fanden im Jahr 2018 etwa 250.000 der vorgesehenen Kontrollbesuche nicht statt. Mehr als 50 Ämter in Deutschland würden nicht einmal die Hälfte der vorgegebenen Kontrollbesuche bewältigen.

Besonders schlecht schneidet in diesem Zusammenhang der Rhein-Neckar-Kreis ab. Laut Foodwatch-Recherche kommt der Landkreis bei den planmäßigen Betriebskontrollen im Jahr 2018 lediglich auf eine Quote von 38 Prozent. Der Rhein-Neckar-Kreis habe damit – wie einige andere Landkreise auch – zulasten der Verbraucher und Qualitätsbetriebe gegen die Vorgaben verstoßen. Schlechter schneidet in Baden-Württemberg mit 35 Prozent nur noch der Landkreis Tübingen ab. Zum Vergleich: Der Neckar-Odenwald-Kreis kommt im gleichen Zeitraum auf eine Quote von 91 Prozent.

Und wie sieht man den Sachverhalt im Landratsamt? "Die Betrachtungsweise von Foodwatch verkennt die Vielschichtigkeit der Lebensmittelüberwachung und vergleicht salopp ausgedrückt Äpfel mit Birnen", sagt die Dezernentin für Ordnung und Gesundheit, Doreen Kuss, auf RNZ-Anfrage. Dementsprechend sehe der Rhein-Neckar-Kreis keine Notwendigkeit, aus den von der Verbraucherorganisation veröffentlichten Zahlen Konsequenzen zu ziehen.

Der Rhein-Neckar-Kreis werde die Aufgaben im Bereich Lebensmittelüberwachung weiterhin verantwortungsvoll erledigen, betonte die Dezernentin. Dass dies bereits seit Jahren erfolge, werde nicht zuletzt durch die konstant hohe Anzahl an Kontrollen in den letzten Jahren untermauert. Im Jahr 2018 seien es insgesamt 3345 gewesen, nennt Kuss eine Hausnummer.

Foodwatch stelle in der Betrachtung lediglich die Zahl der Kontrollbetriebe der Zahl der im Kalenderjahr durchgeführten Kontrollen gegenüber und komme zu dem Ergebnis, dass lediglich 38 Prozent der im Rhein-Neckar-Kreis gelegenen Lebensmittelbetriebe kontrolliert worden seien. "Damit verkennt Foodwatch allerdings in hohem Maße die Lebenswirklichkeit", ärgert sich Kuss.

Denn für die unter die Lupe genommenen Routinekontrollen gebe es keine festgelegten Kontrollzahlen pro Kalenderjahr, weshalb die dargestellte Quote bei den durchgeführten Kontrollen nur sehr wenig Aussagekraft im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung der Behörde habe. "Die Qualität nur an der Routine zu bemessen, verfehlt den Wesenskern der Lebensmittelüberwachung. Die für die Verbrauchersicherheit viel wichtigeren, anlassbezogenen Kontrollen und Nachkontrollen wurden von Foodwatch in die Betrachtung überhaupt nicht eingestellt", merkt die Dezernentin an.

Da diese oftmals mit "mehreren zeitaufwendigen Inaugenscheinnahmen" verbunden seien, würden Landkreise, die 2018 viele arbeitsintensive Kontrollen aus konkreten Anlässen durchgeführt haben, zu Unrecht in ein schiefes Bild gerückt, gibt Kuss sinngemäß Aussagen des Hauptgeschäftsführers des Landkreistags Baden-Württemberg, Alexis von Komorowski, wieder. Dem sei aus Sicht des Rhein-Neckar-Kreises nichts hinzuzufügen. Denn die erhebliche Zahl sehr überwachungsintensiver Groß- und Spezialbetriebe der Lebensmittelwirtschaft sowie großen Lebensmittelverteilzentren im Kreisgebiet mache ein deutlich erhöhtes Einsatzaufkommen im Bereich der Anlass- und Nachkontrollen notwendig. Diese Arbeit der Kontrolleure leiste einen erheblichen Beitrag zum Verbraucherschutz.

"Insoweit dürfte es einleuchten, dass die intensive Kontrolle eines Lebensmittelgroßbetriebes einen weit größeren Beitrag für einen umfassenden Verbraucherschutz leistet, als die Routinekontrolle eines Getränkemarktes in einer kleinen Kommune", sagt Kuss.