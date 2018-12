Von Harald Berlinghof

Reilingen. Die Holzhütte für die lebendige Weihnachtskrippe auf dem Reilinger Adventsmarkt steht bereits. Doch am gestrigen Freitag waren die Tiere, die vor allem zur Freude der Kinder in das Krippenhäuschen einziehen sollen, noch nicht vor Ort. Damit sich der Stress für die beiden Zwergesel Johannes und Theo sowie die vier Waldschafe Flecki, Locke, Sonja und Herbert im Rahmen hält, werden die Tiere erst am heutigen Samstag auf dem Adventsmarkt eintreffen, wie der "Erfinder" der lebendigen Krippe in der Region, Torsten Braun, erzählt.

Der gebürtige Reilinger ist Leiter des Reilinger Bauhofs und Hobby-Landwirt. Drei Pferde hat er auf einem Anwesen auf Hockenheimer Gemarkung stehen, 14 schottische Hochlandrinder, ein paar Zwergesel und vier Ziegen. Seit 20 Jahren hat er sich Erfahrung mit der Freilandhaltung von Tieren angeeignet. Seit 22 Jahren lebt er dort mit seiner Familie.

Zehn Jahre lang hatte er in Hockenheim die lebendige Krippe auf dem Weihnachtsmarkt aufgebaut. Dieses Jahr steht sie - leider nur an diesem Wochenende - auf dem Reilinger Adventsmarkt hinter dem Rathaus. Michael Hagen, Hobby-Schäfer und gelernter Schreiner, hatte den hölzernen Krippenstall mit einer Grundfläche von 5,50 auf 7,50 Meter gebaut. Er stellt die Schafe zur Verfügung. Der Platz reicht aus für insgesamt vier Schafe und zwei Zwergesel. Die sind grau und haben ein schwarzes Kreuz auf dem Rücken.

Unter dem Dach hängt eine Kinderkrippe mit dem (Puppen-)Jesuskind, aber Maria und Josef sucht man vergebens. Auch kein Rind wollten die beiden Macher der lebendigen Krippe auf dem begrenzten Raum unterstellen. "Die Tiere für zwei Tage auf so engem Raum unterzubringen, wo sie sonst viel Freilauf gewohnt sind, wäre nicht ideal", erklärt Braun. In den vergangenen Jahren in Hockenheim sei die lebendige Krippe mit den Tieren bei den Besuchern immer sehr beliebt gewesen. In Hockenheim hatten die Krippenexperten mehr Platz, und man konnte den Besuchern auf dem Adventsmarkt sogar ein Rind neben Esel und Schafen zeigen.

Doch in diesem Jahr war das vorweihnachtliche Projekt dort nicht mehr zustande gekommen, und so hatten sich die beiden Reilinger entschlossen, die Idee an ihrem Heimatort umzusetzen. "Aus Hockenheim habe ich viel Bedauern deshalb gehört", sagt Braun. Wenn mit der Verladung der Tiere auf den Viehanhänger heute Vormittag alles glattgeht, könnten die Tiere um die Mittagszeit bereits hinter dem Rathaus angekommen sein. "Bei störrischen Eseln weiß man aber nie", lacht Braun.

Mit den Schafen gibt es da weniger Probleme. "Die laufen überall brav da hin, wo meine Tochter hinläuft", meint Hagen. Die Schafe in den Anhänger zu locken, falle dem 12-jährigen Mädchen deshalb ganz leicht. Wenn am heutigen Samstag um 17 Uhr die Instrumente des Evangelischen Posaunenchors Reilingen erklingen und der Adventsmarkt mit Bürgermeister Stefan Weisbrod eröffnet wird, werden die Tiere auf jeden Fall da sein.

Info: Der Adventsmarkt hat 21 Hütten, in denen sich die örtlichen Vereine, Kindergärten und die Schule präsentieren und bunte Waren zum Verkauf anbieten. Auch der Weihnachtsmann wird am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr auf dem Adventsmarkt vorbeischauen und leckeres Obst wie Äpfel und Mandarinen an die Kinder verteilen.