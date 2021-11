Laudenbach. (pol/rl) Im Fall des Erpressers eines 9-jährigen Jungen hat die Polizei nun einen Verdächtigen ermittelt. Das teilte die Polizei am heutigen Freitag mit.

Nach der Veröffentlichung des Vorfalls am Mittwoch vor einer Woche (siehe unten) hatten sich 25 Hinweisgeber beim Polizeiposten Hemsbach gemeldet. Die meisten waren Anwohner, die den Unbekannten ebenfalls im Wohngebiet gesehen hatten. Neben Hinweisen konnten mehrere Zeugen der Polizei Videomaterial zur Verfügung stellen, die aus privaten Überwachungskameras in den Hauseingangsbereichen stammten.

Die Hinweise und Videos führten zu einem 29-jährigen Heidelberger, der nun als Tatverdächtiger gilt. Die Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt, hieß es. Ebenfalls unklar ist, ob der Mann am vorvergangenen Mittwoch als Zeitungsausträger im Wohngebiet unterwegs war.

Update: Freitag, 26. November 2021, 9.45 Uhr

Neunjährige war derart eingeschüchtert, dass er Türverkäufer sein Erspartes gab

Laudenbach. (pol/mare) Ein Unbekannter hat ein Kind in Laudenbach erpresst. Das teilt die Polizei mit.

Am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür eines Anwesens, in dem ein 9-Jähriger und sein 13-jähriger Bruder allein waren.

Da der 9-Jährige darauf wartete, zum Training abgeholt zu werden, öffnete er die Tür. Dort stand allerdings ein fremder Mann, der ihm unvermittelt eine Zeitung in die Hand drückte. Dann forderte er das Kind auf, die Zeitung auch zu bezahlen. Als der Junge sagte, dass er kein Bargeld habe, drohte ihm der Mann, dass "etwas passiere", wenn er nicht zahle.

Der Junge war nun so eingeschüchtert, dass er sein Erspartes holte und dem Mann 150 Euro gab. Danach behauptete der Mann, der Vater des Jungen habe gesagt, dass er weitere 150 Euro herausgeben müsse. Dies tat der Neunjährige dann. Danach verschwand der Mann.

Wenige Minuten später klingelte dann ein weiterer Mann. Der 13-jährige Bruder hatte jedoch zwischenzeitlich mitbekommen, was passiert war und telefonisch die Mutter verständigt.

Wie die Polizei später herausfand, hatten weitere Zeugen in dem Zeitraum einen Zeitungsausträger in der Nachbarschaft gesehen. Dieser soll etwa 25 bis 40 Jahre alt gewesen. Er trug kurze dunkle Haare, hatte eine fliehende Stirn und einen kurzen Oberlippen- und einen Kinnbart. Er trug einen hellen Mund-Nasen-Schutz unter dem Kinn, eine graue/beige Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose.

Möglicherweise ist dieser Mann auch der Erpresser. Der Polizeiposten Hemsbach bittet Zeugen, sich an die Rufnummer 0620/71207 zu wenden.