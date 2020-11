Metropolregion. (lyd) Wegen der Corona-Pandemie wurden die traditionellen St.-Martinsumzüge in der Region abgesagt. Ganz ausfallen soll das Defilée der Laternen trotzdem nicht. Und so hängen vielerorts die Kinder ihre liebevoll gebastelten Lampions in die Fenster, damit sie jeder sehen kann.

Schickt uns Fotos von euren Laternen und wir stellen sie hier in unserer Fotogalerie aus. Einfach per Mail an online@rnz.de. Wir sind gespannt.